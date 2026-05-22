22日（金）は東日本や東北を中心に雨が降り、激しい雨の降ったところもありました。また、関東や東北の太平洋側では気温が上がらず、ひんやりとした体感となりました。これまでの1日の天気を振り返ります。

■西日本は蒸し暑く 関東、東北太平洋側は上着が必要な肌寒さ

西日本は朝までに雨の上がったところも多く、太平洋側は晴れ間もありました。25℃以上の夏日が続出し、午後3時までの最高気温は高知・中村で30.1℃、徳島・日和佐で30.0℃と真夏日になりました。湿度も高めで蒸し暑く感じられたかもしれません。一方で、関東や東北の太平洋側は日差しがないことや冷たい北東風の影響でひんやりしています。関東や福島県内では17日（日）〜20日（水）にかけて4日連続で真夏日になったところもあり、福島では19日（火）には35.0℃の猛暑日を記録しています。そこから一転、21日（木）は気温が大幅に下がり、22日（金）はさらに気温が低くなっています。寒暖差が大きく、体調管理に注意が必要です。

【午後2時の気温】20日（水）→21日（木）→22日（金）

仙台 24.1℃→13.2℃→10.5℃

福島 30.8℃→13.8℃→11.5℃

水戸 28.9℃→14.9℃→13.3℃

東京 28.8℃→16.2℃→14.5℃

【22日（金）午後3時までの最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 21.7℃（＋3 6月中旬）

仙台 12.1℃（-4 3月下旬）

福島 12.5℃（-10 3月下旬）※深夜に観測

東京 15.6℃（-7 3月下旬）※深夜に観測

名古屋 26.5℃（＋1 6月上旬）

大阪 25.8℃（±0 5月下旬）

高知 29.5℃（＋3 7月上旬）

福岡 23.0℃（-4 5月上旬）

那覇 26.8℃（-2 5月中旬）

23日（土）の予想最高気温は東京、福島で20℃と平年より低いものの、22日（金）ほどの肌寒さはなさそうです。

■激しい雨が降ったところも 雨はいつまで？

22日（金）は高気圧に覆われた北海道と東北北部、そして雨の上がった西日本太平洋側でも日差しが届きました。21日（木）は九州〜東北の広い範囲でまとまった雨となりましたが、22日（金）も太平洋側にのびる前線や低気圧の影響で紀伊半島〜関東、伊豆諸島では雨が強まりました。1時間雨量は伊豆諸島の新島で48.0ミリ、静岡の御前崎で34.0ミリと激しい雨が降りました。東京都心もザーザー降りの時間がありました。また、北陸付近にも低気圧が停滞し、北陸〜東北で雨が続きました。午後3時現在は新潟〜福島付近、茨城や千葉周辺に雨雲がかかっています。午後6時頃までには止むところが多いですが、夜にかけて東日本の内陸や紀伊半島周辺ではにわか雨にお気をつけください。また、沖縄、奄美は梅雨前線に伴う雨雲がかかっています。激しい雷雨に注意が必要です。

気象予報士 敷波美保