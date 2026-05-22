タレント山口もえ（48）が22日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。夫の爆笑問題田中裕二とのなれそめを語った。

山口は95年、パーソナリティーの今田耕司とフジテレビバラエティー「今田耕司のシブヤ系うらりんご」で共演。当時10代で、今田が「その時から今のご主人の田中君は（山口の）ファンやったんでしょ？」と質問すると、山口は「そうなんです」と夫の田中について語った。

また「その後にもいろんな番組に出させていただいて、うちの夫がテレビを見て。『この子は売れる』と思ってくれたみたいで」と照れ笑い。「私が深夜番組に出てた時に『この子はかわいいから来るよ来るよ』ってスタッフさんに言ってたらしくて。で、99年にマツモトキヨシのCMでデビューした時に『やっぱり来たよこの子！』って言って」と笑った。

その後、爆笑問題の番組にレギュラー出演するが、共演中も田中からのアプローチはなかったという。「2013年に東MAXさんと安めぐみちゃんの結婚式で再会したんですよ。その時お互いフリーで。バツイチ同士で再会をして」ときっかけを振り返った。

当時の田中とのやりとりも明かし「『もえちゃん元気？』って。『元気じゃないですよ。仕事と子育てでやさぐれてますよ』みたいな話をしたら、『ダメだよ。おいしいご飯食べに行かなきゃ』とか言われて。『いやいや、外食なんて無理です』って言ったら、田中さんが『じゃあ一緒に食べに行こうよ』って声かけてくださって。『子ども一緒ですけどいいですか？』って言ったら、『もちろんいいよ』って言ってくださって」と語った。

アシスタントの若林有子アナが「下心じゃなくてですか？」と興味津々にすると、「多分下心はなかったと思います」と山口。若林アナは「なんてすてき！」と感激していた。