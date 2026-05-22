部活の試合中に問題集を見ていた部員の尻を蹴るなどし、けがをさせたとして、岐阜県の公立高校の教諭が、懲戒処分となりました。

【写真を見る】テニス部の試合中に｢問題集｣見ていた部員… 顧問の60歳教諭が尻を蹴る･スマホで叩くなどの体罰 ｢感情のコントロールできなかった｣ 減給1か月の懲戒処分

きのう付で減給1か月の懲戒処分を受けたのは、岐阜県立・岐阜北高校に勤務する60歳の男性教諭です。



岐阜県教育委員会によりますと、男性教諭は先月18日、自身が顧問を務めるテニス部の練習試合で、3年生の男子部員が仲間の試合の観戦中に、英語の問題集を開いていたことに腹を立て、男子部員の尻を蹴ったりスマートフォンで頭を叩いたりした上、問題集を投げ捨てたということです。

「感情のコントロールができなかった」

さらに、男性教諭は男子部員に対し「帰れ」と言い、練習試合の途中で帰宅させたということです。

男子部員は、尻と頭に軽いけがをしました。男性教諭は、教育委員会の聞き取りに対し「感情のコントロールができなかった」などと話していて、生徒と保護者に謝罪したということです。