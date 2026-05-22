ETF売買代金ランキング＝22日大引け
22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231789 10.8 65880
２. <1357> 日経Ｄインバ 29005 -6.7 3269
３. <1321> 野村日経平均 28558 8.6 66210
４. <1458> 楽天Ｗブル 16571 10.6 78480
５. <1579> 日経ブル２ 15469 -1.9 711.6
６. <1360> 日経ベア２ 9586 -33.2 80.3
７. <2644> ＧＸ半導日株 8304 -10.4 3911
８. <200A> 野村日半導 7355 -22.8 4410
９. <1306> 野村東証指数 6773 6.9 412.4
10. <1568> ＴＰＸブル 6090 -5.6 916.8
11. <1540> 純金信託 5621 -5.1 21475
12. <1330> 上場日経平均 4216 10.3 66380
13. <1329> ｉＳ日経 3978 -0.6 6583
14. <1398> ＳＭＤリート 3884 3.1 1850.0
15. <1542> 純銀信託 2530 -16.8 35800
16. <1459> 楽天Ｗベア 2267 17.8 132
17. <1346> ＭＸ２２５ 2183 47.4 65820
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2024 -86.2 65960
19. <1358> 上場日経２倍 2009 6.8 126000
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1939 21.2 4059
21. <2243> ＧＸ半導体 1704 -41.1 4553
22. <1615> 野村東証銀行 1617 -55.2 676.8
23. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1468 49.8 34250
24. <1671> ＷＴＩ原油 1350 -49.7 5717
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1346 -9.2 1934.5
26. <1308> 上場東証指数 1327 39.1 4077
27. <1489> 日経高配５０ 1322 -40.2 3216
28. <180A> ＧＸ超長米債 1242 2078.9 287.9
29. <1545> 野村ナスＨ無 1232 -28.0 239.4
30. <1655> ｉＳ米国株 1034 -5.8 857.6
31. <563A> ＧＸＮデカバ 1034 107.6 1104
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 990 11.7 2555
33. <2631> ＭＸナスダク 948 -1.1 33590
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 926 -17.2 402.8
35. <282A> ＧＸ半導１０ 885 3.5 2388
36. <2036> 金先物Ｗブル 834 -11.4 179100
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 810 41.9 1026
38. <2559> ＭＸ全世界株 770 25.8 29240
39. <1369> Ｏｎｅ２２５ 704 104.1 64060
40. <1356> ＴＰＸベア２ 694 -30.8 120.6
41. <1478> ｉＳ高配当 692 77.4 4998
42. <314A> ｉＳゴールド 676 -26.0 341.2
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 612 -60.8 76320
44. <2840> ｉＦＥナ百無 609 66.8 2706
45. <213A> 上場半導体株 602 -11.6 408.0
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 596 33.6 71090
47. <1326> ＳＰＤＲ 592 17.0 66080
48. <408A> ｉＳＢＡＩ 559 82.1 314.7
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 550 -71.6 83
50. <1629> 野村商社卸売 509 -13.1 278.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231789 10.8 65880
２. <1357> 日経Ｄインバ 29005 -6.7 3269
３. <1321> 野村日経平均 28558 8.6 66210
４. <1458> 楽天Ｗブル 16571 10.6 78480
５. <1579> 日経ブル２ 15469 -1.9 711.6
６. <1360> 日経ベア２ 9586 -33.2 80.3
７. <2644> ＧＸ半導日株 8304 -10.4 3911
８. <200A> 野村日半導 7355 -22.8 4410
９. <1306> 野村東証指数 6773 6.9 412.4
10. <1568> ＴＰＸブル 6090 -5.6 916.8
11. <1540> 純金信託 5621 -5.1 21475
12. <1330> 上場日経平均 4216 10.3 66380
13. <1329> ｉＳ日経 3978 -0.6 6583
14. <1398> ＳＭＤリート 3884 3.1 1850.0
15. <1542> 純銀信託 2530 -16.8 35800
16. <1459> 楽天Ｗベア 2267 17.8 132
17. <1346> ＭＸ２２５ 2183 47.4 65820
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2024 -86.2 65960
19. <1358> 上場日経２倍 2009 6.8 126000
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1939 21.2 4059
21. <2243> ＧＸ半導体 1704 -41.1 4553
22. <1615> 野村東証銀行 1617 -55.2 676.8
23. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1468 49.8 34250
24. <1671> ＷＴＩ原油 1350 -49.7 5717
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1346 -9.2 1934.5
26. <1308> 上場東証指数 1327 39.1 4077
27. <1489> 日経高配５０ 1322 -40.2 3216
28. <180A> ＧＸ超長米債 1242 2078.9 287.9
29. <1545> 野村ナスＨ無 1232 -28.0 239.4
30. <1655> ｉＳ米国株 1034 -5.8 857.6
31. <563A> ＧＸＮデカバ 1034 107.6 1104
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 990 11.7 2555
33. <2631> ＭＸナスダク 948 -1.1 33590
34. <1475> ｉＳＴＰＸ 926 -17.2 402.8
35. <282A> ＧＸ半導１０ 885 3.5 2388
36. <2036> 金先物Ｗブル 834 -11.4 179100
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 810 41.9 1026
38. <2559> ＭＸ全世界株 770 25.8 29240
39. <1369> Ｏｎｅ２２５ 704 104.1 64060
40. <1356> ＴＰＸベア２ 694 -30.8 120.6
41. <1478> ｉＳ高配当 692 77.4 4998
42. <314A> ｉＳゴールド 676 -26.0 341.2
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 612 -60.8 76320
44. <2840> ｉＦＥナ百無 609 66.8 2706
45. <213A> 上場半導体株 602 -11.6 408.0
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 596 33.6 71090
47. <1326> ＳＰＤＲ 592 17.0 66080
48. <408A> ｉＳＢＡＩ 559 82.1 314.7
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 550 -71.6 83
50. <1629> 野村商社卸売 509 -13.1 278.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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