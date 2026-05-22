　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　231789　　　10.8　　　 65880
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29005　　　-6.7　　　　3269
３. <1321> 野村日経平均　　 28558　　　 8.6　　　 66210
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16571　　　10.6　　　 78480
５. <1579> 日経ブル２　　　 15469　　　-1.9　　　 711.6
６. <1360> 日経ベア２　　　　9586　　 -33.2　　　　80.3
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　8304　　 -10.4　　　　3911
８. <200A> 野村日半導　　　　7355　　 -22.8　　　　4410
９. <1306> 野村東証指数　　　6773　　　 6.9　　　 412.4
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6090　　　-5.6　　　 916.8
11. <1540> 純金信託　　　　　5621　　　-5.1　　　 21475
12. <1330> 上場日経平均　　　4216　　　10.3　　　 66380
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3978　　　-0.6　　　　6583
14. <1398> ＳＭＤリート　　　3884　　　 3.1　　　1850.0
15. <1542> 純銀信託　　　　　2530　　 -16.8　　　 35800
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2267　　　17.8　　　　 132
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　2183　　　47.4　　　 65820
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2024　　 -86.2　　　 65960
19. <1358> 上場日経２倍　　　2009　　　 6.8　　　126000
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1939　　　21.2　　　　4059
21. <2243> ＧＸ半導体　　　　1704　　 -41.1　　　　4553
22. <1615> 野村東証銀行　　　1617　　 -55.2　　　 676.8
23. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1468　　　49.8　　　 34250
24. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1350　　 -49.7　　　　5717
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1346　　　-9.2　　　1934.5
26. <1308> 上場東証指数　　　1327　　　39.1　　　　4077
27. <1489> 日経高配５０　　　1322　　 -40.2　　　　3216
28. <180A> ＧＸ超長米債　　　1242　　2078.9　　　 287.9
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　1232　　 -28.0　　　 239.4
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1034　　　-5.8　　　 857.6
31. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1034　　 107.6　　　　1104
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 990　　　11.7　　　　2555
33. <2631> ＭＸナスダク　　　 948　　　-1.1　　　 33590
34. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 926　　 -17.2　　　 402.8
35. <282A> ＧＸ半導１０　　　 885　　　 3.5　　　　2388
36. <2036> 金先物Ｗブル　　　 834　　 -11.4　　　179100
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 810　　　41.9　　　　1026
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　 770　　　25.8　　　 29240
39. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 704　　 104.1　　　 64060
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 694　　 -30.8　　　 120.6
41. <1478> ｉＳ高配当　　　　 692　　　77.4　　　　4998
42. <314A> ｉＳゴールド　　　 676　　 -26.0　　　 341.2
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 612　　 -60.8　　　 76320
44. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 609　　　66.8　　　　2706
45. <213A> 上場半導体株　　　 602　　 -11.6　　　 408.0
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 596　　　33.6　　　 71090
47. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 592　　　17.0　　　 66080
48. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 559　　　82.1　　　 314.7
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 550　　 -71.6　　　　　83
50. <1629> 野村商社卸売　　　 509　　 -13.1　　　 278.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース