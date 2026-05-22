22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数379、値下がり銘柄数181と、値上がりが優勢だった。



個別ではアストロスケールホールディングス<186A>、データセクション<3905>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＨＰＣシステムズ<6597>、ＱＤレーザ<6613>など8銘柄がストップ高。ＴＭＨ<280A>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジェイドグループ<3558>、シャノン<3976>、アクセルスペースホールディングス<402A>、エクサウィザーズ<4259>など15銘柄は年初来高値を更新。モイ<5031>、マイクロ波化学<9227>、インティメート・マージャー<7072>、ブランディングテクノロジー<7067>、オキサイド<6521>は値上がり率上位に買われた。



一方、イシン<143A>、博展<2173>、キッズスター<248A>、リスキル<291A>、クリアル<2998>など44銘柄が年初来安値を更新。コンヴァノ<6574>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、サイエンスアーツ<4412>、ポーターズ<5126>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース