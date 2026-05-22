22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.0％減の4362億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.1％増の3520億円だった。



個別ではステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> など38銘柄が新高値。上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> など27銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が5.63％高、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> が5.39％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.14％高、グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> が3.76％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.52％高と大幅な上昇。



日経平均株価が1654円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2317億8900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2163億9100万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が290億500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が285億5800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が165億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が154億6900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が95億8600万円の売買代金となった。



株探ニュース