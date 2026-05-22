自身のインスタグラムで公開

アメリカ・メジャーリーグサッカーのLAギャラクシーに所属する日本代表DF吉田麻也が、キャリアの重みを感じさせる粋なアイテムを公開した。

今年4月に行われたCONCACAFチャンピオンズカップ準々決勝のデポルティーボ・トルーカ戦で、キャリア通算700試合出場を達成。日本代表にサプライズ選出された5月21日にインスタグラムを更新し、契約しているミズノ社から贈られた記念スパイクを披露した。

2007年からミズノ社と契約している吉田。今回贈られたのは黄金のスパイクで、そこには「Congratulations MAYA! 700 GAMES MEMORIAL 2007-2026（おめでとう、マヤ！ 700試合記念2007-2026）」と、黒文字でプリントされている。

北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表に選ばれたクリスタル・パレスのMF鎌田大地が、欧州カンファレンスリーグ決勝を5月27日に控えていることもあり、アイスランド戦は不参加。白羽の矢が向けられた吉田が、4年前のカタールW杯以来の代表復帰を果たした。今回の代表招集は、これまでの功績と貢献への敬意を示すためとなっているが、日本代表のキャプテンも長らく務めたDFには、多くの祝福のメッセージも寄せられている。

日本代表で吉田とチームメイトだったヴィッセル神戸のFW武藤嘉紀が「おめでとう あと300試合いこ！」とコメントすれば、元日本代表FW李忠成氏も「目指せ1000 おめでとう」と祝福している。ファンからも「アイスランド戦楽しみにしています」「おめでとうございます」「おかえりなさい」「いい顔してる」と、通算700試合出場とともに代表復帰を喜ぶ声が多く寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）