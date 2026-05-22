米国がイランとの戦争でイスラエルを防衛するためTHAAD（高高度迎撃ミサイルシステム）迎撃ミサイルを半分以上消耗し、韓国・日本の安全保障上の不安感が高まっているという分析があった。

ワシントンポスト（WP）は21日（現地時間）、複数の安全保障当局者の話として、戦争が勃発して以降、イスラエルを狙ったイランの弾道ミサイルを迎撃するため米軍がTHAADの迎撃ミサイルを200発以上使用したと報じた。これは米軍が保有するTHAAD迎撃ミサイルの在庫の半分だと、WPは分析した。THAAD1発の発射費用は1270万ドル（約192億ウォン、約20億円）で、200発なら約3兆8400億ウォンだ。

戦争前に米軍がTHAADミサイルでイスラエルに対する弾道ミサイル攻撃を吸収することに両国が合意した結果だ。米軍が高コストのTHAADミサイルを消耗する間、イスラエル軍は相対的に安価な「アロー（Arrow）」「ダビデ・スリング（David’s Sling）」迎撃ミサイルをそれぞれ100発未満の使用にとどめた。

WPは「ミサイル防衛（MD）システムが急速に弱化したことが、トランプ米大統領がイランとの戦争の継続をためらう理由かもしれない」とし「トランプ大統領がイランに対して攻撃再開を警告した後に保留するという行動を繰り返している背景の一つ」と指摘した。

THAADミサイル不足事態が韓国と日本の安全保障上の不安を招くという分析もある。米シンクタンク「スティムソン・センター」のケリー・グリエコ上級研究員はWPに対し、「米国の迎撃ミサイル不足はアジアの同盟国、特に北朝鮮や中国の潜在的な脅威に対する抑止力として米国に依存している日本と韓国を不安にさせている」と述べた。ジェイビア・ブランソン在韓米軍司令官は先月21日、米上院の公聴会で「韓国に配備したTHAAD迎撃ミサイルを（中東に）送っている」と明らかにしていた。

米戦略国際問題研究所（CSIS）も先月21日、米国防総省の予算資料をもとに発表した「イラン戦争停戦時点における主要弾薬現況」と題した報告書で、戦争勃発後の39日間で防空網の核心である「パトリオット」ミサイル全2330発のうち最大1430発（61．4％）を、THAADは360発のうち290発（80．6％）をそれぞれ消耗したと発表した。ミサイルの在庫は推定が不確実な極秘資産であるためWPの分析とは差があるとみられる。

CSISは「戦争前から米国の弾薬備蓄量が競争国に比べて十分でないという指摘があったが、戦争でその差がさらに広がった」とし「長距離打撃とミサイル防衛に投入する7つの核心戦力兵器の在庫を戦争前の水準に回復させるには短くて1年、長ければ4年かかる」と予想した。