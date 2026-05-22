ふわふわ生地でできたぬいぐるみリュック！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』グッズ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 プラチナムザッカぬいぐるみリュックを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 プラチナムザッカぬいぐるみリュック
登場時期：2026年5月22日より順次
サイズ：全長約27×13×22cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「ベイマックス」のお顔がリュックになった、大胆デザインの雑貨がセガプライズに登場。
ふわふわ生地でできたぬいぐるみリュックなので、一緒にお出かけを楽しめます！
「ベイマックス」のなかに持ち物を収納して持ち運ぶことができ、インパクト抜群です。
柔らかいぬいぐるみリュックが、中のものを守ってくれそう。
コーデのアクセントにもなりそうな「ベイマックス」グッズです☆
「ベイマックス」のお顔がデザインされた、ふわふわのぬいぐるみリュック。
セガプライズの『ベイマックス』 プラチナムザッカぬいぐるみリュックは、2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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