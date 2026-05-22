セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 プラチナムザッカぬいぐるみリュックを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 プラチナムザッカぬいぐるみリュック

登場時期：2026年5月22日より順次

サイズ：全長約27×13×22cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「ベイマックス」のお顔がリュックになった、大胆デザインの雑貨がセガプライズに登場。

ふわふわ生地でできたぬいぐるみリュックなので、一緒にお出かけを楽しめます！

「ベイマックス」のなかに持ち物を収納して持ち運ぶことができ、インパクト抜群です。

柔らかいぬいぐるみリュックが、中のものを守ってくれそう。

コーデのアクセントにもなりそうな「ベイマックス」グッズです☆

「ベイマックス」のお顔がデザインされた、ふわふわのぬいぐるみリュック。

セガプライズの『ベイマックス』 プラチナムザッカぬいぐるみリュックは、2026年5月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふわふわ生地でできたぬいぐるみリュック！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』グッズ appeared first on Dtimes.