湘南乃風の公式インスタグラムが5月22日に更新され、メンバーのSHOCK EYEさんが『右膝半月板損傷』と診断されたことを発表。当面の間は”動きを一部制限したかたちでパフォーマンス”していくことを明らかにしました。

【写真を見る】【 湘南乃風 】SHOCK EYE“当面は動きを一部制限してパフォーマンス”『右膝半月板損傷』と診断 本人もコメント「ジャンプや激しい動きが難しく」「自由に動けないのは悔しいね」（全文）





SHOCK EYEさんについて、「膝の痛みを感じ、医療機関を受診し検査の結果、「右膝半月板損傷」と診断を受けました。」と発表。続いて、今後の活動について「医師と相談の上、SHOCK EYE本人とスタッフで協議の結果、無理のない範囲で活動を継続する」と伝えています。









また、出演が決定しているライブやイベントは予定どおり出演するということですが、「当面の間は、動きを一部制限したかたちでパフォーマンスさせていただくこととなります。」と発表しました。









今回の発表について、SHOCK EYEさん本人もインスタグラムにコメントを投稿しました。



「親愛なるファンのみんなへ 心配かけてごめんね。 去年のツアーで膝を痛めてから、ここまで何とか向き合いながらステージに立ってきたんだけど、今はジャンプや激しい動きが難しく、

普段歩く時も、無意識に右足を庇っているような状態です。」と深刻な状態を伝えましたが、「でも、20年以上、湘南乃風として全力で走り続けてきた証でもあると思っています。」と、前向きなコメントも綴りました。



しかし、「とはいえ、やっぱり自由に動けないのは悔しいね」と胸の内を吐露。



最後に「歌えることへの感謝を忘れず、これからも全力で活動していくので、引き続きよろしくお願いします。」「みんなの声や想いに、いつも力をもらってます。本当にありがとう。」とファンへの感謝の想いを綴り結びました。



この投稿に「しょっくん！膝は大事！」「無理せずにお大事にしてください！」「お身体無理をなさらず」「無理せずに、ライブ楽しんで下さい。」など、多くのコメントが寄せられています。









▽▽▽SHOCK EYEさんコメント（全文）▽▽▽



親愛なるファンのみんなへ



心配かけてごめんね。



去年のツアーで膝を痛めてから、

ここまで何とか向き合いながらステージに立ってきたんだけど、今はジャンプや激しい動きが難しく、普段歩く時も、無意識に右足を庇っているような状態です。



でも、20年以上、

湘南乃風として全力で走り続けてきた証でもあると思っています。



とはいえ、

やっぱり自由に動けないのは悔しいね



だからこそ、

この先も長くステージに立ち続けるために、

今決まっているライブやイベントをしっかり走り切った先のタイミングで、どこかでちゃんと治療とも向き合おうと思っています。



本当にありがたいことに、

今も途切れることなくステージが待ってくれているので、

しばらくは動きをセーブしながらにはなるけど、

今できるベストのパフォーマンスを届けます。



ちなみに喉は相変わらず絶好調です！



歌えることへの感謝を忘れず、

これからも全力で活動していくので、

引き続きよろしくお願いします。



みんなの声や想いに、いつも力をもらってます。

本当にありがとう。



湘南乃風 SHOCK EYE



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