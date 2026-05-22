モデルで女優の桐谷美玲（36）が22日まで更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。サッカーを始めたばかりの5歳の息子について日本代表・森保一監督に“直球質問”をぶつける場面があった。

YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「11Questions-森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」のショート動画に編集されたものが投稿された。

桐谷は「5歳の息子が去年からサッカーを始めまして…でも5歳のサッカーなので、だんごサッカーでパスとかも回ってこないんですね。だんごの中でうまくなるみたいなことはあるんですか？」と森保監督に“直球質問”をぶつけた。

森保監督は「おっと！母親の目線で見てますね！」と笑顔を見せた上で、「究極を言えば保護者は何もやらないですね」と言い切った。その理由については「あんまり言い過ぎると“またなんか言ってる…”と嫌な気持ちにさせたらダメですからね」と語った。

森保監督は3人の息子の父でもある。3人の息子はサッカー経験者だが、息子にサッカー指導をしたことはないと明かした。「子どもとコーチの関係もありますし、自分もプロ選手なので、何かあった時に“父とコーチのどっちが正しいんだろう…”と可能性もあるので、子どもが迷わないように息子に教えたことは全然ないです」と説明した。