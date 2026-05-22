今月5日、秋田県内でもことし初めてクマによる人身被害が発生しました。



県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。



ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。



3回目のテーマは「クマ対策、これまでとこれから」。



地方自治体のクマ対策最前線です。



10年前、鹿角市十和田大湯で起こったクマの人身死亡事故。





■男女４人がクマに襲われ死亡した事故から10年

事故の後、鹿角市ではどのような対策を行って、今はどうなっているのかを聞きました。♢♢♢♢♢一日のはじまりに新鮮な情報をお届けするラジオ番組『あさ採りワイド秋田便』（ABSラジオ・毎週月～金 午前7：30～10：50）。5月11日からクマ被害に関するキャンペーン企画を5回シリーズでお届けする。3回目は、鹿角市の最前線でクマ対応のあたっている鹿角市農地林務課、青山真さんです。放送日：2026年5月22日(金)ゲスト：鹿角市農地林務課 青山真さん出演者：田村修アナウンサー（ABS秋田放送）川口大介記者（ABS秋田放送 報道ユニット）

田村：今日のゲストは鹿角市でクマ対策の最前線に立つ鹿角市農地林務課の青山真さんです。電話がつながっています。 よろしくお願いします。 おはようございます。



青山：おはようございます。よろしくお願いします。



田村：各地で冬眠明けのクマの目撃、５月の段階でも続いています。鹿角市のクマの状況というのは今どうでしょうかね。



青山：鹿角市での4月のクマの目撃件数が12件となってまして、昨年の2倍となってます。出没の場所も市街地など人の生活圏の中心部にもありまして、注意が必要な状況が続いています。



田村：数ももちろんですけれども、秋田市内、それから県内全域でクマの目撃出没というのは続いています。ABSのラジオのスタジオには、クマ問題を主に取材している秋田放送報道ユニットの川口大介記者も入ってもらいました。 おはようございます。



川口： はい、おはようございます。



田村：川口さんは青山さんの取材も何度かしていると聞きました。



川口：一番最初が2018年の秋で、それ以降断続的に取材させていただいてます。私の知ってる範囲だと、市町村のクマの担当職員の中で一番経験が長いかなと思うんですけど、青山さんどうですかね。



青山：ちゃんと聞いたことがないので何とも言えないですけども、周りの方と見比べると長いかもしれないですね。



川口：長年やってらっしゃるっていうのは大変ですよね？



青山：他の職員の方が手挙げをしてくれれば、手挙げすればすぐ異動になると思うんですけど、まだそうはなってないみたいですね。



田村：本当に重要な責務を担っていると思います。 今日はそんな青山さんに話を聞いてまいりたいと思います。まず2016年、十和田湖に近い鹿角市十和田大湯でたけのこ採りのために山に入った男女４人が次々とクマに襲われ死亡した事故から10年となります。 青山さん、市の職員として当時はどんなふうに関わってらっしゃったんですか。



青山：当時は異動してきてまだ2年目で、あまり知識も経験もありませんでした。クマの襲撃で人が亡くなるっていうのが県内でも想定されてなかったと思います。組織の中でも一番年下の職員でしたので、上司の指示を仰ごうにも、上司もどう指示すればいいか見通しがわからない、持てない状態で、組織の中でも混乱がありましたし、県や専門の方に指示や助言をいただこうにも専門家ともつながりがなくて、被害を止めたいという気持ちはある。 止めたいんだけれども、対策方法がわからないという状況で右往左往する大変な状況でした。

田村：川口記者もこの事実は覚えてますよね。



川口：はい。４人が立て続けに襲われて死亡するということで、列島が震撼した大きな事案でした。事故後に研究者らによる事故報告書がまとめられていて、公開もされています。その中身を見てみますと、生存者が「クマに付きまとわれた」という証言をしていたり、被害者が食害にあったりしていることから、行動をエスカレートさせたクマが積極的に人を襲ったという事実が克明に記されています。さらに課題として行政機関の連携を上げるなど、事故を防ぐための様々な提言もされていました。 あれから10年が経ったわけですけども、年々クマの問題が深刻化していますが、あの事故を教訓として何が大きく変わったと青山さんは思ってらっしゃいますか。

青山：私自身のことだと、あの事故を通してクマに対する認識が大きく変わりました。山で時々見る遠い存在から、クマはチャンスがあれば人も食べ物として捕って食べる。どのクマでもそうなる可能性があると思ってます。それがわかったと思ってます。10年間で出没の状況も事故の起こり方も、県内も全国的にも変わってきていると思います。これだけ被害もある中で、私たち生活していかなければいけないので、人々もクマと無関係、無関心ではいられなくなっていて、以前と比べるとクマを理解しようとしたり、情報を集めようとする人がいたり、できる対策をしたりする人がだんだん増えるきっかけになった事件だったなと思ってます。対応についても、事故が起こった後の対応についても、重大な事故が発生した時に、初期の調査とか立ち入り禁止をしないといけなかったんですけど、安全対策とか、それをするために必要な体制についても少しずつ整理されて整備されるようになったきっかけだと思います。

■10年前の事故がクマ対策の変化のきっかけに

川口：10年前は住民の方から「怖い」とか、「早く駆除しろ」という声が寄せられたと聞いてるんですけども、住民感情の変化っていうのは、この10年で見た時にどういうふうにとらえてらっしゃいますか。



青山：事故の前は、割と住民の皆さんも穏やかな動物っていう印象でおおらかにとらえていたと思います。 目撃も実際今ほど多くなかったので。（事故後は）怖いから捕獲してほしいという要望が強くなった転換点だったなと思います。



田村：報告書には、クマの専門知識をもった行政職員の配置というのも提言されていました。 これを受けて、県は2020年に自然保護課にいわゆる専従の職員を採用して配置しています。 これまで3人だったところ、現在は5人まで拡充させています。県に相談できる体制が構築される前と後では、何がどう変わりましたか？



青山：大きく変わったんですけど、まず我々が対策をする、何か実行するときに、県とか専門機関とかお願いしたら手伝ってもらえる、指示がもらえるという協力関係もできましたし、そのつながりもできてます。また休みの日、休日とか時間外も問わずに連絡をすれば応えてくれる。で、万が一出没、危険な出没とか事故があった時は秋田市からでも飛んで駆けつけてくれるわけです。対策をするにしても、連絡を取る手段が確保されてつながりがあるので、出没の状況を伝えて、危険性や緊急性についてアドバイスをもらったり、専門的な知見から助言をしてもらえるので、一人で取り組んでいるのではないという心の安心感も含めて、大変ありがたい体制になってます。

川口： いま緊急性とか危険度の話をしていただきましたけれども、クマが賢い動物で、行動をエスカレートさせていく動物というふうに私はとらえています。ゴミ捨て場を破壊するとか、小屋に侵入して扉を割るクマもいたと思うんですけれども、こういうのを放置すると、いずれ重大な人身事故に起きるというふうに考えられていて。私の目から見てですね、今、県が市町村と連携して、こうしたクマの行動がエスカレートする前に、できるだけ人身事故を抑え込むような努力をしているように私には見えるんですけれども、当事者である青山さんは、どういうふうに感じてらっしゃいますか。

青山： 実際、川口さんがおっしゃる通りで、出没の状況発生を一番初めに受け取るのが市町村職員が多いと思うんですけれども、起こった事象の危険性とか、今後続くのかとか、継続性について早く検証して把握して対策することが事故防止のために必要でありまして。でも襲撃されたお家の方、当事者の方っていうのは安全性バイアスというか、「自分は大丈夫」と思い込みたいがために危険性を認識できない時があるんですね。で、そういう時でも、極端に言うと、捕食目的の人身被害があった時とかは、早い段階で「これは緊急な対策が必要ですよ」と判断してもらえるおかげで、危険度に応じた対策を早期に取れるようになったので。例えばですけど、日常だと出没に応じて正しく理解して、正しく対策するための教育も、県の方からお話も聞いたりもしてますし、直接住民の方に対しても適格なアドバイスをいただくと、住民の行動が変わって納得して対策してくれたりするので、大変助かっているというかと思います。

■2023年の大量出没で新たな変化が

田村：鹿角市では、他の市町村よりも先行してクマを引き寄せるようなカキとかクリの伐採を住民に呼びかけてきたんですが、当初費用面などの問題もあって、なかなか取り組みが進まなかったというふうに聞いています。 ところが、2023年に全国的な社会問題となったクマの大量出没を経て、変化があったそうなんですが、青山さんいかがでしょうか。



青山：そうですね。 先行して取り組めたのは、篤志家の方がご好意を鹿角市にいただいたおかげっていうのが大きいんですけれども、この2年の間で1,000本くらいの誘引木、家の周りの木を切ることができたんですけれども、まだまだ倍以上残っていて、今年から環境省の補助事業が拡充されて、やっと予算が継続して確保できるという見通しが立ちまして、本腰を入れてこれからその誘引木とか環境整備に取り組める下地ができたという段階です。

田村：これは住民が意識してやることが必要ですからね。



川口：国が制度を整えたから進んだって点もあると思うんですけども、逆にその鹿角市での出来事が国を動かした点もあるというふうに私はとらえていまして。2019年に住宅地にクマが現れて、対応にあたっていたハンターの方がけがをされたということがありました。 で、当時の取材で青山さんがその市街地対応の難しさを語っていらっしゃったんですけども。去年ようやくその市街地の発砲要件が緩和されて、緊急狩猟ができるようになりました。 我々報道の人間は「市街地にクマが現れた」とか、「立てこもった・居座った」と原稿で伝えてはいるんですけれども、市街地対応の何がどう難しいのかっていうのを、最前線にいる青山さんにお聞きしたい。

青山：当時の事故のことは、いつも思い出してるし、考えてます。 もっとできることがあって、けがが防げなかったのかって、ずっと後悔に近いんですけど、考えてます。実際同じような事故が起こらないようにどうしたらいいかっていうのを考えながら、その出没・立てこもり対応に当たってます。市街地だと建物、壁、物が多すぎて、一瞬でも見失うともうクマがどこに行ったかわからなくなってしまうということと、クマは緊張状態でとどまっている。どうすることもできなくて、緊張してじっとしてるっていうことがほとんどだと思うんです。ひとたび動くと、どこに行って何をするかが全くわからない、見通しが立たない。で、それであるにも関わらず、たくさんの人が普通に活動、行動していて、壁を隔てた１メートル先にクマがいるかもしれないっていう状況が突然降ってかかってくるんですね。呼びかけて、建物とか車の中に避難したり、距離を置いていただいたりしないといけないんですけども、人と物が多すぎて、全員にパッと伝えて、望ましい行動を取ってもらうっていうのがすごく難しい。いつもあの事故にならないようにと祈るような気持ちで対応してます。

田村：事故がないというのは当然一番大事なことだと思います。現在、県だけではなく、国を挙げてクマ対策を進めようと本腰を入れています。クマ対策の最前線に居続けた青山さんから新たな提言があればぜひいただきたいなと思います。 いかがでしょうか。



青山：この10年携わってきて、いろんなことがあったなと思います。 事故とか事件が起こるたびに、新しい対策とか、ちゃんと国とか県でしてくれてて、だんだん変わってきてると思うんです。でも、その変わってるっていうのは、誰かの犠牲とか熱い思いの上に成り立ってると思うので、だんだん少しずつ私たちができること、皆さんにやってほしいことが整理されてきた状態だと思ってます。私たちも国の方も、住民、国民の暮らしを守るために頑張ってほしいし、暮らしている方も諦めずに対策を粘り強く続けてほしいです。生き物の強さで言ったら全然クマに敵わないわけですけど、私たちは知恵があって文明があって賢いので、その知恵を生かして幸せに暮らしましょう。



田村：今まで私たちが体験したことのないような事態に直面しているということは忘れてはいけないと思います。今日は最前線のクマの対応に当たっている鹿角市の農地林務課、青山真さん、そして秋田放送の報道ユニットでクマ取材を主に担当している川口大介記者と共にお送りしてきました。 青山さん、川口さん、ありがとうございました。



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『あさ採りワイド秋田便』はABSラジオ（FM90.1MHz、秋田936kHz、大館・本荘1557kHz）で午前7：30～10：50に放送。

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