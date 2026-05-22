見ず知らずの女が突然自分の車に乗りこんでくる。考えただけで恐ろしい状況です。しかし、山形県内では、このような事案が現実に起きているのです。

【写真を見る】過去の詐欺犯と同一人物？「お金を貸してほしい...」車に乗り、降りずにカネをせびった女を再逮捕 事件の詳細とさらなる被害の可能性（山形）

県内では見知らぬ女が突然車に乗り込み、「車が故障した」「お金を貸してほしい」などと言い、車に乗るとなかなか降りず、カネを要求する事案が山形県内で相次いでいました。

こうした中、この件で新たな被害があったことがわかりました。被害はまだ増える可能性があります。

5月3日に詐欺容疑で逮捕されていた女が、21日、別の詐欺容疑で再逮捕されました。

この女は、たびたび同様の手口を使っていた疑いが強まっています。

被害額は増加、手口は「車がレッカーされた」

21日に詐欺の疑いで逮捕されたのは、寒河江市に住む職業不詳の、47歳の女です。

女は今年5月上旬、山形市内で、市内に住む30代の男性に対し「車が故障してレッカーに持って行かれてしまった」「絶対返すのでお金を貸してほしい」などとウソを言い、現金1万5000円をだまし取った疑いが持たれています。

女は市内の飲食店の駐車場で、突然男性の車の後部座席に乗り込んできたということです。

以前起きた同様の事件を捜査する中、21日の午後に再逮捕されました。

警察は、捜査に支障があるとして、女の認否を明らかにしていません。

逮捕された女は、実は

この女は、今月3日にも同種の詐欺事件で警察に逮捕されていました。

前回の逮捕容疑は、4月下旬に天童市内で70代女性に対し「車のタイヤがパンクしてレッカーで運ばれた。お金が無いのでホテル代などを貸してほしい」とウソをつき、現金1万円をだまし取ったというものでした。

車に乗せるとカネをよこせと言う。「車が故障した」「レッカーされた」と告げ、他人の善意につけ込む手口は今回の事件と完全に一致しています。

それだけではありません。

過去の事件との「関連アリ」が濃厚

村山地方を中心に警察が異例の注意喚起を行っていた不審者の手口と、今回の女の犯行は完全に合致しています。

さらに、3年前と2年前に庄内地方で発生した「レッカーされたので乗せてほしい」と乗り込み現金を詐取・窃盗した事件（3年前の事件は当時44歳の女が逮捕・2年前の事件は当時45歳の女が逮捕）とも状況が酷似しています。

今月逮捕された女の年齢は47歳。しかもTUYが把握する限り、女の名前は同一です。（警察は同一人物だと明言していない）

当時逮捕された女の住所は庄内地方でしたが、今回逮捕された女の住所は寒河江市・・・。

同一人物が山形県内を移動しながら長期間にわたり寸借詐欺を繰り返していた可能性が高まりました。

気付いていない人もいるか？

前回の事件では1万円でしたが、今回の件では1万5000円へと被害額も上がっており、被害者の善意や車内に居座られる恐怖心につけ込む悪質な犯行が繰り返されていたほか、人を見て要求する金額を変えていた疑いも強まっています。

そして、本当に善意でお金を渡し、だまされたと気づかず、警察に届け出ていないケースが他にもある可能性も強まっています。

あなたは、大丈夫ですか？

車内に乗り込まれる恐怖・トラブルを回避せよ

密室である車内に見知らぬ人間を招き入れることは、重大なトラブルに直結します。駐車場で休憩している時や、誰かを待っている時でも「車に乗ったらドアをロックする」。これが自身を守るポイントかもしれません。

だって、良かれと思って乗せて、乱暴された！などと言われたら、それこそおおいに迷惑です。

今回の相次ぐ逮捕を教訓とし、善意を仇で返すような犯罪から身を守るための防犯意識の徹底が改めて求められています。

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