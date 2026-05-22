綾瀬はるかさんがブランドアンバサダーに就任！マツダ・新型ＣＸ-5発表会！
2026年5月21日、都内にてマツダの新型SUV「MAZDA CX-5」の発表会が行われた。マツダCX-5は、2012年に初代が登場して以来、ブランドの中核を担うモデルとして支持され続けている。今回フルモデルチェンジされた新型は3代目に当たる。
発表会にはマツダのブランドアンバサダーに就任した綾瀬はるかさんも出席。イベントの冒頭では「マツダは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とこうしてお仕事できることを、とてもうれしく思います」とコメント。
同社の代表取締役兼CEOの毛籠（もろ）勝弘さんも登壇し、綾瀬さんについて
「綾瀬さんには人を前向きにする力があると思います。自然体で、温かくありながら芯もしっかりと持っていらっしゃる。マツダは「前向きに今日を生きる」というブランドパーパスを掲げていますが、綾瀬さんの人間的な魅力が、我々が目指す価値観と重なると感じています。ブランドアンバサダーとして、これ以上ない方だと思っています」と大きな期待を寄せた。
イベントでは綾瀬さんが新型CX-5の助手席や後部座席に座り、魅力を伝えた。特に15.6インチのセンターディスプレイについては「大きくて存在感がある」「後部座席からでもドラマや映画が楽しめる」とコメント。こちらのセンターディスプレイは話しかけるだけでナビやエアコンの操作ができる。
そして新型CX-5のコンセプトである「したいを叶える5つ星」にちなみ、今年したいことを聞かれた綾瀬さんは
「ＣＭ撮影でキャンプを体験するシーンがあり、私もしたいなと思ったので、今年はキャンプができたらいいなと思います」と答えた。
その後ステージにはキャンプ道具が用意され、どれだけ荷室や後部座席に荷物を入れられるか実践。キャンプ道具を入れても余裕があり、実家で犬を飼っているという綾瀬さんにちなみ、ペットゲージも積み込んだ。
5月29日公開！注目の映画『箱の中の羊』
綾瀬はるかさんと言えば、注目を集めているのが5月29日に公開を予定している映画『箱の中の羊』。監督・原案・脚本は是枝裕和さん、主演は綾瀬さんと映画初主演となるお笑い芸人・千鳥の大悟さんだ。亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語をオリジナル脚本で描いた長編映画。第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にも出品されている。
綾瀬さんは4月に公開された『人はなぜラブレターを書くのか』に続き、話題作に出演。この映画を観に、マツダの車に乗って劇場に足を運びたいものだ。
（Written by 大井川鉄朗）
発表会にはマツダのブランドアンバサダーに就任した綾瀬はるかさんも出席。イベントの冒頭では「マツダは私と同じ広島生まれということで、同じ広島県の企業とこうしてお仕事できることを、とてもうれしく思います」とコメント。
同社の代表取締役兼CEOの毛籠（もろ）勝弘さんも登壇し、綾瀬さんについて
「綾瀬さんには人を前向きにする力があると思います。自然体で、温かくありながら芯もしっかりと持っていらっしゃる。マツダは「前向きに今日を生きる」というブランドパーパスを掲げていますが、綾瀬さんの人間的な魅力が、我々が目指す価値観と重なると感じています。ブランドアンバサダーとして、これ以上ない方だと思っています」と大きな期待を寄せた。
そして新型CX-5のコンセプトである「したいを叶える5つ星」にちなみ、今年したいことを聞かれた綾瀬さんは
「ＣＭ撮影でキャンプを体験するシーンがあり、私もしたいなと思ったので、今年はキャンプができたらいいなと思います」と答えた。
その後ステージにはキャンプ道具が用意され、どれだけ荷室や後部座席に荷物を入れられるか実践。キャンプ道具を入れても余裕があり、実家で犬を飼っているという綾瀬さんにちなみ、ペットゲージも積み込んだ。
5月29日公開！注目の映画『箱の中の羊』
綾瀬はるかさんと言えば、注目を集めているのが5月29日に公開を予定している映画『箱の中の羊』。監督・原案・脚本は是枝裕和さん、主演は綾瀬さんと映画初主演となるお笑い芸人・千鳥の大悟さんだ。亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語をオリジナル脚本で描いた長編映画。第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にも出品されている。
綾瀬さんは4月に公開された『人はなぜラブレターを書くのか』に続き、話題作に出演。この映画を観に、マツダの車に乗って劇場に足を運びたいものだ。
（Written by 大井川鉄朗）