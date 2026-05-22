「距離感バグってね？大丈夫そ？」土屋太鳳、イケメンと密着ツーショットに反響！ 「微笑ましい〜〜」
俳優の土屋太鳳さんは5月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな男性とのツーショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】土屋太鳳の密着ツーショット
コメントでは「仲良し可愛い姉弟ですね」「神葉さんカッコいいね」「仲良し姉弟 微笑ましい〜〜」「距離感バグってね？大丈夫そ？」「タオにとてもハンサムな弟がいることを知りました。お姉さんと同じように、彼もとても美しいです」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】土屋太鳳の密着ツーショット
「神葉さんカッコいいね」太鳳さんは「『奇蹟』という言葉は意外にいろいろな場所で見聞きするけれど それを体験するとなると なかなか難しいと思うのです でも 私は池袋のサンシャイン劇場で、奇蹟を体験しました」などとつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目はイケメンな男性とのツーショットです。太鳳さんは男性の肩に頭を寄せて密着しており、とても仲がよさそうに見えます。この男性の正体は「これまた奇蹟的に観に行くことが出来たので、翔太役として出演している弟の神葉と」とあるように弟で声優・俳優の土屋神葉さん。太鳳さんは観劇のために駆けつけたようです。
「土屋姉弟大好きです」たびたび弟など家族の写真をInstagramに投稿している太鳳さん。4月5日には「昨日、4月4日は尊敬する弟の誕生日 なんと30歳になりました…！弟が30？！」とつづり、愛犬を抱く神葉さんのソロショットを公開。ファンからは「土屋姉弟大好きです」「30歳に見えないですね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)