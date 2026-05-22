「おしゃれなお店も多く楽しそう」好き＆行ってみたい“山形県の繁華街＆歓楽街”ランキング1位は？【2026年調査】
日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「米沢牛が有名なので、いいお店がありそうだから」（50代女性／静岡県）、「駅前ということもあり、食事、お酒なんでも揃っていそう。交通の便も良さそう」（30代女性／京都府）、「交通アクセスの良さに加えて商業施設や飲食店、宿泊施設が駅周辺にまとまっているので短時間で効率よく山形を楽しめる利便性の高さがある」（50代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「七日町御殿堰に行ってみたい。風情ある街並みや喫茶店などを楽しんで、穏やかな時間を過ごせそう。文翔館では昭和レトロを感じる雰囲気や文化を体験できそう」（20代女性／東京都）、「老舗店と新しいショップが混在し、飲食店や土産店も充実していて、昼間は子どもと一緒に安心して買い物や食べ歩きを体験できそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「おしゃれなお店も多く楽しそうだから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山形駅前エリア（山形市）／66票2位は「山形駅前エリア」です。新幹線の発着駅として、多くのホテルや飲食店、商業施設が密集しています。山形牛や芋煮を楽しめる名店も多く、出張者や観光客にとって非常に便利なエリア。駅からのアクセスも良く、夜まで活気のある雰囲気が漂います。
回答者からは「米沢牛が有名なので、いいお店がありそうだから」（50代女性／静岡県）、「駅前ということもあり、食事、お酒なんでも揃っていそう。交通の便も良さそう」（30代女性／京都府）、「交通アクセスの良さに加えて商業施設や飲食店、宿泊施設が駅周辺にまとまっているので短時間で効率よく山形を楽しめる利便性の高さがある」（50代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：七日町エリア（山形市）／71票1位に輝いたのは、山形市中心部の「七日町（なぬかまち）エリア」でした。古くからの商業の中心地であり、歴史ある建物と新しいショップが混在する魅力的な街並み。山形市のランドマーク「文翔館」からも近く、散策がてら地元のグルメやショッピングを楽しめる、地元民に愛される繁華街です。
回答者からは「七日町御殿堰に行ってみたい。風情ある街並みや喫茶店などを楽しんで、穏やかな時間を過ごせそう。文翔館では昭和レトロを感じる雰囲気や文化を体験できそう」（20代女性／東京都）、「老舗店と新しいショップが混在し、飲食店や土産店も充実していて、昼間は子どもと一緒に安心して買い物や食べ歩きを体験できそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「おしゃれなお店も多く楽しそうだから」（50代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)