中村獅童、富士山バックに長男と親子2ショット披露「どんどん似てきてる」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】歌舞伎俳優の中村獅童が5月21日、自身のInstagramを更新。長男・陽喜くんとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳歌舞伎俳優「どんどん似てきてる」長男と親子2ショット
中村は「この間富士山見えたね」とつづり、写真を投稿。ハッシュタグで御殿場プレミアム・アウトレットを訪れた際に撮影されたものであると説明されており、富士山をバックに、サングラスをかけた獅童、黒のスタジャンを羽織った陽喜くんが前後に立つ自撮りの2ショットとなっている。
この投稿は「最高のロケーション」「陽喜くんとの男2人旅っぽくて素敵」「どんどん似てきてる」「仲良くてほっこり」「オシャレな親子」などと反響を呼んでいる。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳歌舞伎俳優「どんどん似てきてる」長男と親子2ショット
◆中村獅童、長男と2ショット披露
中村は「この間富士山見えたね」とつづり、写真を投稿。ハッシュタグで御殿場プレミアム・アウトレットを訪れた際に撮影されたものであると説明されており、富士山をバックに、サングラスをかけた獅童、黒のスタジャンを羽織った陽喜くんが前後に立つ自撮りの2ショットとなっている。
◆中村獅童の投稿に反響
この投稿は「最高のロケーション」「陽喜くんとの男2人旅っぽくて素敵」「どんどん似てきてる」「仲良くてほっこり」「オシャレな親子」などと反響を呼んでいる。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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