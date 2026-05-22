【松のや】200gの「ジャンボチキンかつ」発売、うまトマや海老フライとのセットも展開

とんかつチェーンの「松のや」は5月27日15時から、期間限定メニュー「ジャンボチキンかつ」を発売する。販売は一部店舗を除く全国の松のやで、松屋･松のや併設店は対象外。

〈大きいサイズで食べ応えを強化〉

新登場の「ジャンボチキンかつ」は、通常のチキンかつを超えるサイズ鶏肉200gを使用したメニュー。パン粉をまとわせて揚げることで、外はサクサク、中はジューシーな食感に仕上げたという。

定番の定食に加え、「鬼おろしポン酢」「味噌」「タルタル」などのバリエーションを用意。「うまトマ」や「チーズうまトマ」のほか、ロースかつ、海老フライ、本格唐揚げとの盛り合わせメニューも展開する。

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〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆ジャンボチキンかつ定食 980円

◆鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食 1,080円

◆味噌ジャンボチキンかつ定食 1,080円

◆タルタルジャンボチキンかつ定食 1,080円

◆ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食 1,350円

◆ジャンボチキンかつ&海老フライ(1尾)定食 1,280円

◆ジャンボチキンかつ&海老フライ(2尾)定食 1,520円

◆ジャンボチキンかつ&本格唐揚げ定食 1,280円

◆うまトマジャンボチキンかつ定食 1,080円

◆チーズうまトマジャンボチキンかつ定食 1,280円

◆単品 ジャンボチキンかつ 680円

商品は持ち帰りにも対応するが、みそ汁は別料金となる。