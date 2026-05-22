【松のや】200gの「ジャンボチキンかつ」発売、うまトマや海老フライとのセットも展開
とんかつチェーンの「松のや」は5月27日15時から、期間限定メニュー「ジャンボチキンかつ」を発売する。販売は一部店舗を除く全国の松のやで、松屋･松のや併設店は対象外。〈大きいサイズで食べ応えを強化〉
新登場の「ジャンボチキンかつ」は、通常のチキンかつを超えるサイズ鶏肉200gを使用したメニュー。パン粉をまとわせて揚げることで、外はサクサク、中はジューシーな食感に仕上げたという。
定番の定食に加え、「鬼おろしポン酢」「味噌」「タルタル」などのバリエーションを用意。「うまトマ」や「チーズうまトマ」のほか、ロースかつ、海老フライ、本格唐揚げとの盛り合わせメニューも展開する。
◆ジャンボチキンかつ定食 980円
◆鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食 1,080円
◆味噌ジャンボチキンかつ定食 1,080円
◆タルタルジャンボチキンかつ定食 1,080円
◆ロースかつ&ジャンボチキンかつ定食 1,350円
◆ジャンボチキンかつ&海老フライ(1尾)定食 1,280円
◆ジャンボチキンかつ&海老フライ(2尾)定食 1,520円
◆ジャンボチキンかつ&本格唐揚げ定食 1,280円
◆うまトマジャンボチキンかつ定食 1,080円
◆チーズうまトマジャンボチキンかつ定食 1,280円
◆単品 ジャンボチキンかつ 680円
商品は持ち帰りにも対応するが、みそ汁は別料金となる。