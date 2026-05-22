フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして競技復帰し、２０３０年五輪を目指すことを発表した。“ビッグカップル”の誕生に国際スケート連盟（ＩＳＵ）も歓迎した。

ＩＳＵはこの日、公式ＳＮＳで「世界タイトルとオリンピックメダル そして新たな挑戦」とし、「Ｊｒ世界チャンピオンの本田真凜とオリンピック銀メダリストで２大会連続の世界王者である宇野昌磨が 来シーズンより競技のアイスリンクへ復帰することを発表！しかも ２人が挑むのは新たな種目 アイスダンス」と英語と日本語でコメント。そして「＃しょまりん 待ちきれない！」とつづった。

「氷上の社交ダンス」と呼ばれるアイスダンスは、音楽に合わせたターンやステップ、リフトで表現力や同調性などを競う。シングルやペアはショートプログラムとフリープログラムで争われる一方、アイスダンスはリズムダンスとフリーダンスとなる。リズムダンスは、各シーズン毎にＩＳＵがテーマを決め、課題に沿った音楽で滑る。

日本勢はミラノ五輪に出場した吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）を筆頭に、櫛田育良（いくら、木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組や昨年は紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）による「りかしん」も結成され、五輪出場を目指してしれつな代表争いが予想される。