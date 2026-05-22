静岡・駿河男児ボクシングジムの２選手が２２日、地元の富士市役所を表敬訪問。金指祐樹市長にベルトを披露し、タイトル獲得を報告した。

訪れたのはＷＢＯアジアパシフィックスーパーフェザー級王者・大畑俊平（２５、飛龍高―東洋大）と、ＯＰＢＦ東洋太平洋ライトフライ級王者のマーク・ビセレス（３０、フィリピン出身）。大畑は３月にタイトルに挑んで７回ＴＫＯ勝ち。ビセレスは４月末に浜松で行われた王座決定戦で判定勝ちした。

前島正晃会長によると、静岡県内のジムに２人のチャンピオンが同時に在籍するのは初めて。両選手とも９月に静岡市のグランシップで初防衛戦を行う予定で、会長は「ベルトを守りながら世界挑戦のチャンスを待ちたい」と今後を見据えた。

ビセレスの王座決定戦は、２回にカウンターのアッパーを決めてダウンを奪うなど、（判定３―０）と一方的な内容だったという。次の相手はランキング１位との指名試合になるが、新王者は「チャンスがあればＫＯで勝ちたい」とニッコリ。金指市長は「ぜひ世界王者になってください。全力でサポートさせていただきます」と２人にエールを送った。