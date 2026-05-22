フィギュアスケートでアイスダンス挑戦を発表した宇野昌磨選手と本田真凜選手が22日、そろって会見を行い、パートナーとして互いに気持ちを伝え合う一幕がありました。

この会見でアイスダンス挑戦だけでなく2030年冬季オリンピックを目指すことも報告した宇野選手と本田選手。ペアを組むにあたっては、互いにスケーターとしてリスペクトする気持ちが大きな要因だったことを明らかにし、宇野選手は特に本田選手の表現力を評価。「スケートを知っていれば知っている人ほど、本田真凜さんがどれだけすごいかわかっている」と語りました。

本田選手も男子のトップスケーターだった宇野選手を尊敬する気持ちが大きく、ペアを組むにあたっては「足を引っ張らないように」と謙遜する場面も。そして宇野選手から評価する言葉を直接受け取り、「この会見を通してたくさん褒めていただいてすごくうれしい」と笑顔を見せました。

さらに本田選手は「昌磨君のスケートが本当に好き。魅力的なスケートをする選手なので、負けずに頑張っていきたい」と力強くコメント。そして引退後に気づいた気持ちとして「氷上で滑る私が一番好きですし、氷の上で演技をしている昌磨君を一番見ていたい。客観的に見ててもすてきだなと思う」と、宇野選手をリスペクトする部分を語りました。

一方の宇野選手も本田選手の実力について「まだ皆さんは真凜のスケートのすごさをわかりきっていないと思います。もっともっと素晴らしさを、僕がパートナーであることでより引き出して、より見せられるように、これから2人で強い気持ちを込めてやっていきたい」と決意を口にしました。