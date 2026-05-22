フィギュアスケートのアイスダンスでカップルを結成し、競技復帰することを発表した宇野昌磨さん（２８）と本田真凜さん（２４）が２２日、東京都内で記者会見し、「目標は２０３０年五輪出場」と意気込みを語った。

宇野さんは１８年平昌（ピョンチャン）五輪で銀メダル、２２年北京五輪では銅メダルを獲得した。２２年に、女子で元世界ジュニア女王の本田さんとの交際を公表。２人はともに２４年に現役引退を発表後、プロスケーターとしてアイスショーで共演するなどしていた。

２人はこの日の記者会見で、２４年１０月に宇野さんが「アイスダンスで五輪を目指そう」と、本田さんに競技復帰を打診したことを明かした。宇野さんは「真凜のよさを少しでもみなさんに見てもらいたい。その隣（にいるの）は自分がいい」と語った。本田さんは「大きな覚悟を決めて『一緒に目指したい』と答えた」といい、その後はアイスダンスが盛んなカナダなどで練習を重ねてきたという。

今後は２人ともにトヨタ自動車の所属契約選手として活動し、練習拠点や指導者は正式決定後に発表する。宇野さんは「（シングルの経験など）全てを背負って、また競技に向き合っていきたい」と語り、本田さんは「互いを高め合いながら、やるからには勝ちを目指して頑張りたい」と力を込めた。