ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が3Aのオクラホマシティ・コメッツで好守備で勝利に貢献。球団公式Xが映像を公開し、称賛しました。

投稿では「From double to double play thanks to Kike!（キケのおかげで二塁打がダブルプレーに！）」と紹介。この日「2番・サード」でスタメン出場したキケ選手は6回、三塁線を抜けそうな強烈な打球を素早く処理すると、セカンドベース上に立つ二塁手へ矢のような送球を見せ、見事なダブルプレーを完成させました。

チームのムードメーカーで精神的支柱であるキケ選手は昨年11月に手術を受け、開幕前の2月から負傷者リスト入り。日本時間25日には60日間のILから復帰可能となっており、メジャー復帰は目前まで迫っています。

ドジャースは現在、ナ・リーグ西地区で2位・パドレスに1.5ゲーム差をつけ首位をキープ。シーズン中盤へ向けて戦いが激しくなる中、内外野を守れるユーティリティー性に加え、“ムードメーカー”としても知られるキケ選手の復帰は、大きな追い風となりそうです。