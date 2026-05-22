答えは至ってシンプル

クルマを運転中、ウインカーを左右どちらに出すべきか迷う場面があります。

特に、バイパスのような幹線道路へ、左の脇道から斜めに進入するような状況が挙げられます。このような場合、どのように判断すればよいのでしょうか。

【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷ったときの判断方法」です（28枚）

判断に迷った際の重要なポイントは、その進入が「左折」と「合流」のどちらに該当するかを見極めることです。

最も分かりやすい判断基準として、付近の交番で警察官に聞いたところ、「大通りに合流するような形の道路で合図をどちらに出せばいいか迷ったときには、停止線があるかどうかを確認してください」という回答がありました。

道路に停止線や信号が設置されている場合、その場所は「交差点」として扱われます。たとえ道路が斜めに接続していても、動作としては「左折」にあたるため、ウインカーは左に出すのが正解です。

一方で、停止線がなく、車線が点線で示されている場合は「合流」となります。警察官は「停止線がなく車線が点線であれば合流になるので右に合図します」と説明しています。

この動きは、高速道路でサービスエリアやインターチェンジから本線へ入るケースと同様に、本線と同じ方向へ進む「進路変更」にあたるため、ウインカーは右に出します。加速車線があり、本線側の車線が点線になっている場合も、同様に進路変更となるため右に合図をして合流します。

このような斜めに接続する道路でウインカーの方向に迷う背景には、本線を走行するクルマから合図が見えるかどうかを考えてしまう心理があります。垂直に近い角度で交わる一般的な交差点とは異なり、クルマ同士が似た向きになるため、左ウインカーでは本線のドライバーに伝わらないのではないかと不安に感じるかもしれません。

警察官も「左に合図を出すと合流先の道路を走行するクルマからは合図が見えないと不安になるかもしれませんが、停止線がある場合は左に出してください」と話しています。

しかし、ウインカーによる合図は、合流先のクルマだけでなく、後続車などを含めた周囲の交通全体に対して、自車がどのような動きをしようとしているのかを明確に示すためのものです。誤った合図は、他のドライバーを混乱させ、危険を招く可能性もあります。周囲の状況をしっかりと確認し、ルールに沿った正しい合図を出すことが安全運転につながります。