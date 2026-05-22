バナナマン、乃木坂46梅澤美波へ“粋な”卒業祝い品に反響「センス良すぎる」「すげーー!!」
アイドルグループ・乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」が22日に更新され、きのう21日に卒業コンサートを開催した梅澤美波へ、テレビ東京『乃木坂工事中』でMCを務めるバナナマンから贈られたプレゼントが公開された。
【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波
「【梅澤美波ラストメッセージ】公式お兄ちゃんから素敵なプレゼントいただきました」というショート動画では、バナナマンから贈られた「梅澤」の名前入り包丁を梅澤自身が紹介。梅澤は「これって、若様軍団のナイフと料理上手かけているってことですか？そういうことですかバナナさん！うれしいです！一生使います」と大喜び。
最後には「本当に皆さま、これからも乃木坂46をよろしくお願いします。そしてバナナマンさん大好きです！ありがとうございました！お世話になりました！」とメッセージを送った。
動画を見たファンからは「めっちゃ粋なプレゼントや！さすがバナナマンさん」「センス良すぎる」「すげーー!!」「相変わらずメンバーのことをちゃんと理解しているプレゼントのチョイス」「本当に素敵な公式お兄ちゃんだな」「めちゃくちゃいい包丁！」「梅のや開店待ってます！」などの声が寄せられていた。
【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波
「【梅澤美波ラストメッセージ】公式お兄ちゃんから素敵なプレゼントいただきました」というショート動画では、バナナマンから贈られた「梅澤」の名前入り包丁を梅澤自身が紹介。梅澤は「これって、若様軍団のナイフと料理上手かけているってことですか？そういうことですかバナナさん！うれしいです！一生使います」と大喜び。
動画を見たファンからは「めっちゃ粋なプレゼントや！さすがバナナマンさん」「センス良すぎる」「すげーー!!」「相変わらずメンバーのことをちゃんと理解しているプレゼントのチョイス」「本当に素敵な公式お兄ちゃんだな」「めちゃくちゃいい包丁！」「梅のや開店待ってます！」などの声が寄せられていた。