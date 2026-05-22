志麻さん、サバ缶を使った“揚げない南蛮漬け”レシピに反響「サバ缶だと手軽にできますね！」「キッチンも汚れないので良いですね」

志麻さん、サバ缶を使った“揚げない南蛮漬け”レシピに反響「サバ缶だと手軽にできますね！」「キッチンも汚れないので良いですね」