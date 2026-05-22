中道・小川代表が”高市スマイル”を「私の志を砕こうとする笑顔」と解説　党首討論の「破壊力のある笑顔」発言めぐり

中道改革連合の小川代表は22日の記者会見で、党首討論で高市総理大臣に対して「破壊力のある笑顔」と発言したことについて、「ニコニコ絡め取ろう、絡みつこうとしてくる。私の志を砕こうとする笑顔にある種の破壊力を感じた」と説明した。

小川氏は20日に行われた党首討論で、高市総理が訪問先の韓国から帰国したことを踏まえ、「その破壊力のある笑顔で各国首脳と渡り合ってきたのだろうと改めて敬意を表したい。破壊力のある笑顔にやられそうだが、ちょっと心を鬼にして厳しいお尋ねもする」と冒頭で述べていた。

この発言について、小川氏は「私の顔を見つけるなり、質疑者席に立つ前に控えの委員席に座っている時から、ものすごい笑顔で絡みついてくるというか、絡め取ろうとしてくると言えばよいのか、これを、外交の席でやられているのだろう。各国首脳も、それは悪い気がしないだろうという気がした」と発言の真意を説明した。

そして、「いざ質疑者席に立つと、極めて至近距離でやはり笑顔を絶やしていない」と指摘し、「経済対策の遅れなど厳しいことを聞かなければいけないと思って行っているが、ニコニコ絡め取ろう、絡みつこうとしてくる方に厳しいことを聞くのは生身の人間としては、しんどい作業だ」と振り返った。

その上で、「体制を立て直して厳しいお尋ねを展開したというのが偽らざる心境だ。全く事前に考えて計算して出てきた言葉ではない」と述べた。

一方、小川氏は「私の志を砕こうとする笑顔にある種の破壊力を感じた」として、「対野党対策でも、あの笑顔が1つの武器になると思って、もし使われているとすれば有力、有効な手段だと思う」と語った。