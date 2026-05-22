宇野昌磨「絶対隣は自分がいい」恋人・本田真凜へのアイスダンスオファーに本音
【モデルプレス＝2026/05/22】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と、同じくプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が5月22日、記者会見を実施。宇野が本田のスケート技術を絶賛し、思わず本音を漏らす一幕があった。
【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット
同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。宇野は、パートナーとしての決意を込めながら「皆さんも真凜のスケートっていうのが素晴らしいものだと分かってくれているのは承知の上で、でもまだ皆さんは分かりきっていないと思います」と熱弁。「もっともっとその素晴らしさを僕がパートナーであることでより引き出して見せられるように、これから2人で強い気持ちを込めて練習していきます」と、覚悟を口にした。
さらに宇野は「より多くの人にこの素晴らしさを伝えたいとも思ったし、ぶっちゃけると僕じゃなくても真凜のスケートの素晴らしさは伝わると思うんです。仮に僕じゃない素晴らしいアイスダンサーと組んだら、きっと数年でトップレベルで戦っている。それくらい素晴らしいスケーター」と、本田の技術を絶賛。しかし、その直後に「他の男の人とトップで滑っている姿を想像しても『それはな』と思って（笑）」とぶっちゃけ、「絶対隣は自分がいいなって。普通の人間なら絶対思う。僕は思うんですよ。なので、こういう決断になりました」と、照れくさそうに語った。
なお、同会見はトヨタイムズスポーツのYouTubeチャンネルで生配信された。
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は22日、Instagramにて連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
宇野と本田は2022年9月から交際していることを公表している。（modelpress編集部）
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◆宇野昌磨、本田真凜のスケートを絶賛
同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。宇野は、パートナーとしての決意を込めながら「皆さんも真凜のスケートっていうのが素晴らしいものだと分かってくれているのは承知の上で、でもまだ皆さんは分かりきっていないと思います」と熱弁。「もっともっとその素晴らしさを僕がパートナーであることでより引き出して見せられるように、これから2人で強い気持ちを込めて練習していきます」と、覚悟を口にした。
なお、同会見はトヨタイムズスポーツのYouTubeチャンネルで生配信された。
◆宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は22日、Instagramにて連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
宇野と本田は2022年9月から交際していることを公表している。（modelpress編集部）
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