プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）と本田真凜さん（24）が2026年5月22日、アイスダンスチームとしての現役復帰を発表し、YouTube生配信に出演した。

お互いへの「リスペクト」を話す様子が、「なんて素敵」などと反響を呼んでいる。

「昌磨くんとだったらこれが実現できるかも」

会見は21日に突如予告され、SNS上で動向が注目されていた。22日に所属先のトヨタイムズスポーツ公式YouTubeチャンネルがチーム結成記者会見を生配信し、宇野さんと本田さんは目標を「2030年のオリンピックに出場することです」と伝えた。

本田さんは、宇野さんからの提案に当初は驚いたという。ただ、「小さい頃からリスペクトしていた宇野選手に、私は今こんな風な提案をしていただいて、その嬉しさももちろんありました」といい、

「昌磨くんとだったらこれが実現できるかも知れないし、私自身も足を引っ張らないように必死に覚悟を持ってやっていかなきゃって気持ちでした」

と振り返った。一方で宇野さんは「1番覚悟をもって、より練習に取り組んで着いて行かなければいけないのは間違いなく僕の方」「スケートを知っていれば知っている人ほど、本田真凜さんがどれだけスケートというものにおいて素晴らしい...」などと本田さんを称えた。競技引退後の姿勢にも感化されたとしながら、下記のように意気込んでいる。

「すごく僕がリスペクトするスケーターだからこそ、そのパートナーに相応しいと自分でも思える、そして見る人全員が僕で良かったねと言っていただける選手生活にしたい」

「これからのしょまりんを、どうぞよろしく」

今回の挑戦について、宇野さんは「競技だからこそより多くの世界の人に見てもらえる、そんな場所が...そしてその隣が誰でもなく僕であるということが、僕にとって凄くやりたいなと。本当にすごく、競技というもの、オリンピックというものを強く目指したいという熱量を自分で感じることができたので楽しみです」とも話した。

一連のやり取りに配信のチャット欄では、「なんて素敵なカップルでバディなんだ！」「ベタ惚れやん」「お互いのリスペクトと愛が深くて熱くて泣けてくる！」といった声が寄せられている。

宇野さんは22年・23年世界選手権2連覇、平昌五輪で男子シングル銀メダル、北京五輪で男子シングル銅メダルと団体戦銀メダルを獲得するなど活躍した。本田さんは16年の世界ジュニア選手権女王としても知られる。それぞれ24年に現役引退していた。

2人は26年5月22日にインスタグラムで共同投稿を行い、アイスダンスチームを結成して新シーズンから競技に挑戦すると発表した。投稿では「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」などと伝えている。

今秋の国内予選からアイスダンスで競技参加する予定だ。