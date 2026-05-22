フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。この日都内で開いた記者会見では、２人の愛称「しょまりん」について言及。真凜さんは、妹が“名付け親”であると明かし、妹の女優・本田望結とモデルの本田紗来は、それぞれのＳＮＳで姉にエールを送った。

真凜さんは会見で、愛称「しょまりん」誕生の経緯について「一番最初に妹が私たちをまとめて呼び出す時に『しょまりん』って言ってた。それを使い始めたのがたぶんきっかけだと思う」と説明。「練習はシングルと違って映像を見て確認してという繰り返しの作業。そろっているそろっていない、映像で見ての繰り返し」と話し、「望結が撮影係として氷に乗って、この前も４時間ぐらい練習につきあってくれたりとか、協力していただいてるので感謝しています」と妹・望結のサポートも明かした。

真凜さんは５人きょうだいの次女で、兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍。妹の望結はこの日、自身のインスタグラムで「しょまりん結成おめでとう」と、拍手の絵文字をつけて祝福した。末っ子の妹・紗来もインスタグラムで、真凜さん＆昌磨さんの投稿を引用しながら「全力応援」とエール。紗来はこの春、真凜さんと同じ明治大学に進学している。