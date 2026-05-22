◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第２日（２２日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

第２ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、午後０時４５分に競技中止が決定した。この日のスコアは無効となり、５４ホールの短縮競技となった。２３日に第２Ｒ、２４日に決勝Ｒを行う。

プロ２年目の都玲華（大東建託）は２オーバーの５６位で出て、１０番からプレー。スコアを２つ落とした中で中断の知らせが届いた。「雨、風、寒さ…全部大変だった。修行だった」と笑い飛ばし、「練習ラウンドができた、コースを見られたと思ってプラスにとらえたい」と前を向いた。

第１日は雨が強くなった午後に２バーディー、４ボギーの７４と出遅れた。「昨日はそんなに悪くなかった。ユーティリティーで水フライヤーしちゃったり、（球の）キックのアンラッキーがあった」。予選通過がかかる第２Ｒに向けて「今日の２オーバーがなかったことになるから、切り替えて頑張ります。安全にいきつつ、攻めながらスコアを伸ばしたい」と声を弾ませた。