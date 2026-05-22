【RIZIN】榊原CEO「平本蓮vs.カファロは平日のドームでは、ちょっと弱いかな」【会見後囲み取材】

【RIZIN】榊原CEO「平本蓮vs.カファロは平日のドームでは、ちょっと弱いかな」【会見後囲み取材】