「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第２日」（２２日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

永久シードを持ち、日本タイトルも７勝しているレジェンド・片山晋呉（５３）＝イーグルポイントＧＣ＝が「チャッピー」の助けで上位に顔をのぞかせた。

インからスタートし、１１番で２打目を「１ピン」につけてのバーディーを奪うと、続く１２番パー３は５番ユーティリティーで「ＯＫ」バーディー。ショットの精度は相変わらずだ。

同組には飛ばし屋の出利葉太一郎がおり「最大で６５ヤードも置いてかれてね。すごい。違うゴルフ場でやってるみたい。力んじゃうから、見ないようにしましたよ」と若手を持ち上げつつも５バーディー、１ボギーの６８。ホールアウト時点で通算７アンダー、首位と４打差の６位と順位を上げた。

「昨日からずっといい」という。ショットに加え、大きな助けはグリーンでのパフォーマンスだ。この日は２６パットにまとめた。長尺パターで、ボールの位置を「２０センチくらい」右に置いてのストロークに、前日から変えたところ、左への引っかけがなくなった。

それも今週、その悩みをマネジャーに話したところ、即座に「チャッピーで調べてくれて『こうしたらいい』って。それを信じてやった」と、対話型人工機能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」の提案を受け入れた成果だったことを明かした。

若手の勢いに「こっちは哀愁が漂ってるでしょ」と自虐コメントを挟みつつも、最先端テクノロジーでその若手と渡り合う大ベテラン。

昨年は夏前に化膿性椎間板炎を発症し「２カ月間、死ぬか生きるかという状態でベッドにいた」という大病を乗り越えてのシーズンでもある。「こうしてゴルフができるのも、何をやっても幸せ」という思いをかみしめている。とはいえ「勝ってる人しか分からない重みがある」というメジャー大会だ。勝てば２００８年の日本オープン以来、８度目のメジャー制覇。狙える位置に来れば、生まれ変わった片山晋呉が久しぶりに牙をむくはずだ。