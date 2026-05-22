歌手・はいだしょうこ（47）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。“歌のお姉さん”時代に起こった“衝撃事件”を振り返った。

父はピアニスト、母は声楽家という音楽家の家庭に生まれたはいだは、宝塚歌劇団に入りタカラジェンヌに。退団後はNHK「おかあさんといっしょ」で、19代目“歌のお姉さん”として活躍した。

収録やイベントでのハプニングを聞かれ「私はやっぱり、絵を描いたら子供たちが泣いちゃって」と切り出した。当時、番組キャラクターの「スプー」の絵描き歌を披露したところ、原型をとどめないホラーな仕上がりとなってしまい、子供たちに大きな衝撃を与えた事件として語り草となっている。

そのため金曜レギュラーの「ぱーてぃーちゃん」信子は「大人になっても、しょうこお姉さんの絵が見たくて」と告白。スマートフォンで検索する仕草をしながら、「1回、スプーがとんでもなく圧縮されてたから、“何コレ！？”みたいな。めっちゃオモロかった」と打ち明けた。

はいだは「全国に放送された時に、各ご家庭の子供たちが泣いちゃって、NHKにクレームの電話が」と回想。「それまでバレてなかった？」との質問には、「オーディションで絵描き歌とかもなかったから」と釈明した。

さらにこの日、「おかあさんといっしょ」では30分の収録は一発撮りで、セリフや歌詞を間違うと最初から撮り直しになる過酷さを語っていたはいだは「これが間違ったらまた頭から…っていう緊張感で描いたら、子供たちが泣いちゃって」と苦笑いしていた。