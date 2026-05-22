【西友の最新チラシ】ドンタコスもあみじゃがも106円！PBカレーもお買い得《5月28日まで》

スーパーの「西友」は、2026年5月22日から28日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

106円商品をチェック

まず記者が注目したのは、"106円均一商品"です。下記の商品は、いずれも106円で購入できます。

●みなさまのお墨付き カレー 中辛／甘口／辛口

●三島食品 ひでき／しげき／ゆかり／ゆかり梅入り

●東ハト あみじゃが うましお味／のりしお味

●湖池屋 ドンタコス ビーフチリタコス／チーズチリタコス

●キリン 世界のKitchenからソルティライチ

●永谷園 チャーハンの素（かに味／焼豚／五目／えび）

忙しい日のごはんに活躍！

また、みなさまのお墨付き「ピーナッツ香るマッサマンカレー」「マッサマンカレー」「グリーンカレー」「ジンジャーキーマカレー」はよりどり2点で388円。

ほか、日清「ラ王 3パック 醤油／味噌／豚骨醤油」は各279円。期間限定のお試し価格です。

忙しい日の食事の準備に常備しておいてはいかが。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）