5月22日、日本バスケットボール協会は、ポーランドのワルシャワで6月1日に開幕する『FIBA 3x3ワールドカップ2026』に向けた、3x3男子日本代表（FIBAランキング14位）の直前合宿に参加するメンバーを発表した。

今回の選出されたメンバーは、FIBA個人ランキング国内1位（世界110位）で、3x3男子日本代表をけん引する小澤崚や、クーリバリソロモン（同国内5位／世界224位）、出羽崚一（同国内6位／世界225位）、仲西佑起（同国内7位／世界235位）、井後健矢（同国内8位／世界279位）、バラダランタホリ玲依（同国内9位／世界326位）の6選手。同26日と27日に味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で直前合宿を行う。

これまでの3x3ワールドカップにおける男子日本代表の最高順位は2016年大会の11位。直近の2025年大会では惜しくも12位となっただけに、今大会はさらなる飛躍に期待がかかる。『3x3ワールドカップ2026』はポーランドのワルシャワで6月1日から7日のかけて行われ、日本代表は予選プールCに入り、同1日に中国（FIBAランキング10位）、ドイツ（同6位）と対戦。同3日にオランダ（同3位）、ニュージーランド（同21位）と対戦する。

【動画】FIBA個人ランキング国内1位…小澤崚のプレーハイライト映像