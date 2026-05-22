hanbeeが、新曲「tomato baby」を本日5月22日に配信リリースした。

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本楽曲は、hanbeeの持つ軽やかでローファイなポップサウンドの世界観をさらに深く掘り下げた作品であり、繊細に作り込まれたサウンドが聴く者の心に優しく響くものとなっている。

ビジュアル面では、シドニーのボンダイ、都心部、そして静かな郊外ローズで撮影。長年の映像コラボレーターであるChris Antonioにくわえ、Hyunny LeeとLuke Byattが制作に参加している。

また、本楽曲は6月19日にリリースされる『daydream radio』からの先行シングル。ニュージーランドの音楽支援機関 NZ On Airのサポートを受けて制作された同作は、オークランドとソウルで過ごした1年間をもとに制作され、ソウルを拠点とするプロデューサー Hyunmin Leeとの共同プロデュースによって完成。アルバムに収録されるすべてのMVは、シドニーを拠点とする映像作家 Brad Kimによって撮影されている。

本楽曲について、hanbeeは「愛する人を特別な名前で呼ぶことは、とても甘くて愛おしいものです。『tomato baby』は、誰かがあなたの心の壁を少しずつ溶かし、日常の中に自然と入り込み、心の中の特別な場所を占めていく物語です。」とコメントしている。

さらに、アルバムについては「『daydream radio』は、心の中で自由になること、行きたい場所や一緒にいたい人のことを夢見ることをテーマにしています。美しい夕焼けや暖かな風、寄せては返す波を眺める時間、部屋でくつろぐひととき、本物の愛を実感する時、あるいは午後のコーヒーブレイク――どんなものでも、あなたにとっての安らぎになり得ます。空想の世界では、あなたはどこまでも自由でいられる。何を探していても、『daydream radio』があなたにぴったりのものを見つけてくれるはずです。」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）