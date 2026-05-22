ATEEZ、ミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』リリース決定！コンセプトへの関心を高める映像公開

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ATEEZが、14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』を6月26日にリリースすることが決定した。

■ATEEZが約4ヵ月ぶりにカムバック

所属事務所のKQ Entertainmentが、公式YouTubeチャンネルを通じてATEEZのミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』のスポイラー映像を公開し、カムバックを明らかにした。

公開された映像は、絶えず変化するソープルの姿を映し出し、一瞬で視線を圧倒。さらに、映像全体に流れる「疑ってください」という意味深な声が緊張感を高め、ニューアルバムでATEEZが披露する音楽やコンセプトへの関心を高めている。

映像の最後、謎の単語“BAD”とともにリリース日時“2026.06.26 1PM KST”などが刻まれている点にも注目だ。14thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.5』は、6月26日13時に韓国でリリースされる。

さらに、ATEEZは日本で5枚目となるニューシングルを7月29日にリリースすることを発表。ファンクラブ会員限定のATINY盤をはじめ、36Pフォトブック付きの初回盤A・B、通常盤、フラッシュプライス盤、メンバーソロ盤を含む全13形態で発売される予定だ。各チェーン別予約特典の内容も公開中なので、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

(C)ユニバーサルミュージック ※メイン写真

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.5』

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/