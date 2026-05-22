ダイセル <4202> [東証Ｐ] が5月22日後場(15:00)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を35円(前年同期は30円)実施するとし、従来未定としていた下期配当も35円実施する方針とした。年間配当は前期比10円増の70円に増配となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、利益配分に関する基本方針として、2024年度より、安定的な配当を行う姿勢を明確にするため、株主還元性向に加えて、DOE（株主資本配当率）を新たな指標として導入し、配当について、DOE4％以上を目標とするとともに、配当と機動的な自己株式取得を合わせた各年度の株主還元性向40％以上を目標としておりました。本日公表の、2027年３月期からの新中期戦略「Accelerate 2030」においては、安定かつ継続的な累進配当を実現するため、DOE の目標を現行の4％から5％以上に引き上げるとともに、還元総額を維持・増額するため、株主還元性向の目標も現行の40％から60％以上へ引き上げることといたしました。 上記の方針を踏まえ、新中期戦略公表まで未定としていた当期の配当予想について、年間配当を前期比10円増配の1株当たり70円（中間配当1株当たり35円、期末配当1株あたり35円）といたします。