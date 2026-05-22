22日15時現在の日経平均株価は前日比1507.50円（2.44％）高の6万3191.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は852、値下がりは664、変わらずは47。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を541.45円押し上げている。次いでファストリ <9983>が165.73円、ＴＤＫ <6762>が102.58円、イビデン <4062>が84.81円、ファナック <6954>が76.77円と続く。



マイナス寄与度は14.03円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が6.37円、ＫＤＤＩ <9433>が6.24円、バンナムＨＤ <7832>が5.03円、住友不 <8830>が4.09円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、ガラス・土石、電気機器と続く。値下がり上位には不動産、保険、水産・農林が並んでいる。



※15時0分14秒時点



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