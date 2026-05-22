城咲仁の妻・加島ちかえ、実家の畑で野菜作りの様子を紹介「すごい種類！」「収穫が楽しみですね」
今年2月に第1子女児の出産を報告した、元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）の妻でタレントの加島ちかえ（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。実家の畑での野菜作りの様子を紹介した。
【動画】「すごい種類！」「収穫が楽しみですね」実家の畑で野菜作りの手伝いの様子を公開した加島ちかえ
実家に1ヶ月ほど帰省していたという加島は「実家days 畑で野菜づくりのお手伝い」と、実父が趣味で営んでいるという広大な畑を公開。「去年につづき今年も豊作の予感」「葉っぱや苗をみただけで何の野菜かわかりますか??虫が怖いけど…楽しい！奥が深い！癒されるなぁ〜」と、ラフな作業着姿で畑と触れ合う自然体な様子を披露した。
コメント欄には「ちかちゃん可愛い 井戸もあるんですね、すごい」「収穫が楽しみですね」「ちかさん のびのび家庭菜園に精を出してますね」「茄子や玉ねぎなんかも植えられてるのかな!?すごい種類！」などの声が寄せられている。
【動画】「すごい種類！」「収穫が楽しみですね」実家の畑で野菜作りの手伝いの様子を公開した加島ちかえ
実家に1ヶ月ほど帰省していたという加島は「実家days 畑で野菜づくりのお手伝い」と、実父が趣味で営んでいるという広大な畑を公開。「去年につづき今年も豊作の予感」「葉っぱや苗をみただけで何の野菜かわかりますか??虫が怖いけど…楽しい！奥が深い！癒されるなぁ〜」と、ラフな作業着姿で畑と触れ合う自然体な様子を披露した。
コメント欄には「ちかちゃん可愛い 井戸もあるんですね、すごい」「収穫が楽しみですね」「ちかさん のびのび家庭菜園に精を出してますね」「茄子や玉ねぎなんかも植えられてるのかな!?すごい種類！」などの声が寄せられている。