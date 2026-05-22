【ジョイポリススポーツX】 7月 オープン予定

CAセガジョイポリスは、東京・台場の「デックス東京ビーチ」内にてデジタルスポーツエンターテインメントパーク「ジョイポリススポーツX」を7月にオープンする。

東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」は、1996年7月12日に国内最大級の屋内型テーマパークとしてオープンし、開館以来、延べ2,000万人以上の来館者を迎え、非日常体験を提供する施設として親しまれてきた。今年7月から2027年6月までの1年間を「30周年イヤー」としており、その目玉施策の1つとして、「ジョイポリススポーツX」のオープンが予定されている。

「ジョイポリススポーツX」は、2022年の仙台を皮切りに、2023年に北九州、2024年に海外初となる香港に施設展開してきた「ジョイポリススポーツ」ブランドの進化系として誕生する。従来のスポーツエンターテインメントの楽しさにXR技術を融合し、デジタルとフィジカルが交差する新たな体験が提供される。「ジョイポリススポーツX」は、「東京ジョイポリス」と同じくデックス東京ビーチ内に位置する。

詳細は、今後順次発表される予定。

JOYPOLIS SPORTS X

開業日：2026年7月オープン予定

所在地：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール5階

【「ジョイポリススポーツX」とは】

みんなで遊べる！デジタルスポーツエンターテインメント！

「ジョイポリススポーツ」の進化系として誕生する「ジョイポリススポーツX（エックス）」。名称の“X”には、突き抜けた「エクストリーム」な興奮、まだ見ぬ「未知の可能性」、そして「革新（Transformation）」という想いが込められています。

従来の「ジョイポリススポーツ」の楽しさに、XR技術を融合したコンテンツをラインアップ。スポーツの常識を覆す、デジタルとフィジカルが交差する未知のエンターテインメント体験。

新たな遊びの歴史が、ここから始まります。

□「JOYPOLIS SPORTS X」公式サイト

(C)CA Sega Joypolis Ltd.