SVリーグ年間表彰式

バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちがドレスアップした姿に反響が広がっている。19日に行われた年間表彰式で、青を基調とした煌びやかな衣装で登場したシーンが話題に。代表OGの狩野舞子さんも驚きの反応を見せていた。

眩いばかりの姿で登壇した。SAGA久光の選手たちは、チームカラーである青を基調したドレスコードで登場。ロング丈やパンツスタイルの衣装で壇上にあがり、会場を沸かせた。元日本代表監督で、今季10季ぶりに復帰した中田久美監督も紺のドレス姿で笑顔を見せていた。

チーム公式インスタグラムが投稿した写真や動画にはファンから反響が続々。その後、選手たちもSNSでドレスアップした姿を公開し、26歳のアウトサイドヒッター中島咲愛もインスタグラムで「素敵な衣装とヘアメイクで素晴らしい経験をさせていただきました」と綴って、8枚の写真をアップした。

コメント欄には「容姿のシルエットで勝負できる美しさですね」「わぁお…プレー中のカッコイイ美しさとは別で素敵な美しさ」「女優さんですね！」と賛辞が書き込まれ、代表OGの狩野さんも「可愛いすぎるんだが」と反応。本人は「えーありがとうございます！！ヘアメイク様様です…」と恐縮していた。

レギュラーシーズン2位だったSAGA久光は、4月末に開催された女子チャンピオンシップファイナル（決勝）で、大阪マーヴェラスを下し、Vリーグ時代の21-22シーズン以来、4季ぶり9度目の戴冠。SVリーグ移行後、初優勝を果たした。



（THE ANSWER編集部）