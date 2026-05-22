「アグレッシブで一生懸命」な一方「入院一時金の悪用も」…！大手生保の中国人営業社員「激増の明暗」

日本の大手生命保険会社で、中国人営業社員が増えている。営業所によっては社員の７割を占めるという実態を明らかにした【前編】に続き、【後編】では中国人増加のメリットとデメリットを紹介したい。

中国人社員が激増する現象を、生保会社側はどう見ているのか。ある営業所の日本人社員は「中国人社員は総体的にアグレッシブで一生懸命な人が多い」と評価する。日本人社員の中には、そうではない人もいるが、中国人はエネルギッシュな人が多いので、営業所全体にも「いい影響をもたらしている」と話す。

別の生保に勤務する日本人も「中国人が増えてよかったこと」として、以下の話をしてくれた。

「中国人が積極的に働いて契約を取ってくるため、『自分の給料が上がった』と所長が喜んでいました。営業所の中には、中国人が多すぎることを快く思わない日本人もいますが、業界全体としてみると、営業力のある中国人社員が増えるのはよいことだと受け止められていると思います」

「保険商品が販売中止に」

だが、ポジティブな面だけではない。内勤職の日本人は、彼女たちの「コンプライアンスに対する意識」を懸念する。入院一時金を悪用するケースが今、じわじわと増えていて、内部で問題となっているのだ。大半の中国人は前述したとおり積極的な態度で真面目に働いている。一方で、一部では以下のようなトラブルも発生しているという。

「『長期休暇で中国に帰国した顧客（生保の契約者）が入院した』と言って病院の診断書を提出し、保険金の支払いを求めるケースがここ数年、相次いでいるのです。それがきっかけとなり、ある保険商品が販売中止になってしまったこともありました」（前出の日本人）

朝日新聞（2026年３月29日付）によると、中国で入院したとして、医療保険の入院一時金を請求するケースは、複数の生保会社で急増しているという。病名は胃腸炎が多く、生保側は一時金を目的とした「不要な入院」が多いとみている。

入院一時金は、病気やケガで入院した際、入院日数に関係なく、一括で支払われる生保商品だ。生保会社によって異なるが、５万円〜30万円ほどが支払われる。同報道では、ある生保では、2022年度の中国分は約650件だったが、2024年度は約１万3000件と２年で約20倍に膨らんだ。入院先は特定の複数の医療機関に集中しており、基本的に自宅療養で済む場合が多いといわれる胃腸炎が大半を占めたという。

一時金目当ての不要な入院が増えているとみられ、複数の生保会社は審査の厳格化に乗り出し、金融庁も実態把握を進めているという。

会社への貢献度が高い一方で、トラブルのリスクもある生保の中国人営業社員。日本の生命保険会社の対応が問われる。

取材・文：中島恵（ジャーナリスト）