敵地ヤンキース戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場した。4打数無安打に終わるも、6回にピンチで好守を見せ、チームの2-0での勝利に貢献した。

1-0とリードした6回裏、ヤンキースの攻撃。2死ながら一、二塁のピンチを迎えた。ヤンキース・ゴールドシュミットは三塁線へ強烈な打球を放つと、三塁手の岡本が逆シングルで好捕し、一塁へランニングスロー。ワンバウンドで届きスリーアウトとなった。

同点のピンチを摘む好守に球団公式Xは「ビッグ・オーク（岡本の愛称）がビッグプレー！」と記し、実際の動画を公開。コメント欄では日本人ファンから「キタキタキタキタキタキターーー！！！」「岡本さん守備の人になってて草」「この守備力は打点2の値打ちがあるのよ」「今は打てなくても守備がある！」といった声が寄せられた。

この日のメジャーは移動チームが多く、大谷らが所属するドジャース、村上の所属するホワイトソックスの試合はなかった。日本人選手としては唯一の出場となった。

打撃は3試合連続無安打で、打率.218と当たりは止まっているものの、守備では確実にチームに貢献している。



（THE ANSWER編集部）