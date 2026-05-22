「キターー」大谷＆村上の移動日に…米国から届いた岡本和真の好守 球団公式も「ビッグプレー」
敵地ヤンキース戦
米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場した。4打数無安打に終わるも、6回にピンチで好守を見せ、チームの2-0での勝利に貢献した。
1-0とリードした6回裏、ヤンキースの攻撃。2死ながら一、二塁のピンチを迎えた。ヤンキース・ゴールドシュミットは三塁線へ強烈な打球を放つと、三塁手の岡本が逆シングルで好捕し、一塁へランニングスロー。ワンバウンドで届きスリーアウトとなった。
同点のピンチを摘む好守に球団公式Xは「ビッグ・オーク（岡本の愛称）がビッグプレー！」と記し、実際の動画を公開。コメント欄では日本人ファンから「キタキタキタキタキタキターーー！！！」「岡本さん守備の人になってて草」「この守備力は打点2の値打ちがあるのよ」「今は打てなくても守備がある！」といった声が寄せられた。
この日のメジャーは移動チームが多く、大谷らが所属するドジャース、村上の所属するホワイトソックスの試合はなかった。日本人選手としては唯一の出場となった。
打撃は3試合連続無安打で、打率.218と当たりは止まっているものの、守備では確実にチームに貢献している。
（THE ANSWER編集部）