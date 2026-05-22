俳優・舘ひろし（７６）の姿に驚きの声が上がった。

２２日までに漫談家・綾小路きみまろ（７５）のインスタグラムに登場。綾小路は「あれから４０年！綾小路きみまろでございます すごい、すごい、まさかの異色 同級生２ショット」とつづり、同世代の舘との写真を掲載。

「今日はなんと、なんと、なんと！！！とある場所でとある撮影（レントゲンではありません（笑））が終わり車に乗り込んだ瞬間に、呼び止めていただいた方が…なんと 大スター舘ひろしさんでした〜びっくりびっくり」と偶然の遭遇を明かし、「いつも、私の爆笑スーパーライブでも『同い年の方シリーズ』のときにお名前ださせていただいていただいてまして（舘ひろしさんも、私きみまろも１９５０年生まれ！）でもお会いする機会はあるなんて想像もしてませんでした」と仰天。

「さらに、びっくりだったのは、舘さんのほうから…実は昨日、ご主演映画『免許返納！？』 の舞台挨拶で、きみまろさんの名前をだしてあれから３０年！やったんですよ〜っと。お話いただき、そのときにはよくわからなかったんですが、後でＹｏｕＴｕｂｅでその舞台挨拶の様子を拝見してビックリ 舘さんが、あれから３０年！と私きみまろの名前も出してくださっていました。感激♡です」と、２０日に都内で行われた主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開、河合勇人監督）の舞台あいさつで、舘が綾小路のネタを出したことに感動。「こんなに素敵な偶然ってあるんですね。素敵で幸せな１日のしめくくりでした。みなさまにＨＡＰＰＹのお裾分けでした」と喜んだ。

舘は黒のジャケットをビシっと着こなし、ダンディーが加速。フォロワーからは「凄（すご）いショットですね」「お二人とも若くてカッコイイ！」「ステキなツーショット」との声が上がった。