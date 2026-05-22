フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。

今回の挑戦について「家族も昔からいろいろと切磋琢磨（せっさたくま）したり理解してくれているので、伝えました」という本田さん。宇野さんは「家族にも言ってなかった」と苦笑した。

また本田さんは２人の愛称「しょまりん」について「一番最初に妹が私たちをまとめて呼び出す時に『しょまりん』って言ってた。それを使い始めたのがたぶんきっかけだと思う」と説明。

「練習はシングルと違って映像を見て確認してという繰り返しの作業。そろっているそろっていない、映像で見ての繰り返し」と話し、「望結が撮影係として氷に乗って、この前も４時間ぐらい練習につきあってくれたりとか、協力していただいてるので感謝しています」と妹・本田望結のサポートも明かした。

真凜さんは５人きょうだいの次女で、兄・太一、女優の妹・望結、紗来もフィギュアスケーターとして活躍している。