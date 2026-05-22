高市早苗首相、横浜花博GREEN×EXPOの名誉会長に【これまでの博覧会＆当時の名誉会長（首相）一覧】
2027年国際園芸博覧会協会（GREEN×EXPO協会）は22日、高市早苗首相が国際園芸博覧会の名誉会長に就任すると発表した。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
協会側が要望しており、首相側が22日付で受けると通知した。筒井義信2027年国際園芸博覧会協会長は「高市総理に名誉会長に御就任いただきましたことは、当博覧会に携わるすべての者にとりまして大きな励みとなるものであります。名誉会長御就任を機に、私どもも心を新たにしまして、開幕まで残り約10か月、多くの皆様のご期待に応えられる博覧会となるよう、準備に邁進する所存でございます。今後とも皆様の御理解と御支援をお願い申し上げます」との談話を発表した。
■これまでの博覧会＆当時の名誉会長
・1970年日本万国博覧会（1970年3月15日〜9月13日）
佐藤榮作氏：1969年12月5日就任
・1975年沖縄国際海洋博覧会（1975年7月20日〜1976年1月18日）
三木武夫氏：1975年6月20日就任
・1985年国際科学技術博覧会（1985年3月17日〜9月16日）
中曽根康弘氏：1985年2月17日就任
・1990年国際花と緑の博覧会（1990年4月1日〜9月30日）
竹下登氏：1988年11月1日就任
宇野宗佑氏：1989年6月3日就任
海部俊樹氏：1989年8月10日就任
・2005年日本国際博覧会（2005年3月25日〜9月25日）
小泉純一郎氏：2004年9月25日就任
・2025年日本国際博覧会（2025年4月13日〜10月13日）
石破茂氏：2025年1月17日就任
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
協会側が要望しており、首相側が22日付で受けると通知した。筒井義信2027年国際園芸博覧会協会長は「高市総理に名誉会長に御就任いただきましたことは、当博覧会に携わるすべての者にとりまして大きな励みとなるものであります。名誉会長御就任を機に、私どもも心を新たにしまして、開幕まで残り約10か月、多くの皆様のご期待に応えられる博覧会となるよう、準備に邁進する所存でございます。今後とも皆様の御理解と御支援をお願い申し上げます」との談話を発表した。
・1970年日本万国博覧会（1970年3月15日〜9月13日）
佐藤榮作氏：1969年12月5日就任
・1975年沖縄国際海洋博覧会（1975年7月20日〜1976年1月18日）
三木武夫氏：1975年6月20日就任
・1985年国際科学技術博覧会（1985年3月17日〜9月16日）
中曽根康弘氏：1985年2月17日就任
・1990年国際花と緑の博覧会（1990年4月1日〜9月30日）
竹下登氏：1988年11月1日就任
宇野宗佑氏：1989年6月3日就任
海部俊樹氏：1989年8月10日就任
・2005年日本国際博覧会（2005年3月25日〜9月25日）
小泉純一郎氏：2004年9月25日就任
・2025年日本国際博覧会（2025年4月13日〜10月13日）
石破茂氏：2025年1月17日就任