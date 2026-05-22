みなとみらいが“サンリオ一色”に キャラクターボイスを聞ける自動改札機＆ポムポムプリンの巨大バルーンも
サンリオは、みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催する。23日からはみなとみらい線のラッピングトレインが運行。6月12日からはサンリオキャラクターのボイスで出迎える特別仕様の自動改札機のほか、高さ約5メートルのポムポムプリン巨大バルーンの初展示を含む周辺商業施設での各種館内装飾、ポップアップストア、コラボ商品の発売、スタンプラリーなどが順次スタートする。みなとみらいに到着したときから同イベントの世界観を楽しむことができる。
【画像】ワクワクが止まらない！サンリオで染まったみなとみらい駅周辺マップ
フィナーレとなる6月27日・28日の2日間は、パシフィコ横浜をメイン会場に、過去最大となる総勢約30キャラクターによるステージや、「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表を実施。「サンリオフェス2026シティ」として、キャラクター装飾で彩られた、まるで“サンリオキャラクターの街”に入り込んだような会場空間も楽しめる。
あわせて、サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」(Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム)の世界最速試遊、会場限定や先行発売の商品やフードの販売など、さまざまなコンテンツを用意し、過去最大規模のサンリオフェスを開催。また、小学生以下を対象としたキッズ会場では、「サンリオキッズフェスティバル」を同時開催予定。
■詳細
（1）メイン会場（「パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D」）
今年は、2日間で過去最大級となる総勢約30キャラクターがステージに出演のほか、6月28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージを実施予定。そのほか会場では、デジタルコンテンツの体験、会場限定や先行発売の商品・フードメニューの販売をはじめ、「サンリオフェス学園祭」（プリクラやクレーンゲームなど玩具・アミューズメント業界の企業14社出展）のさまざまなコンテンツを用意。なお、6月28日の「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージなどの模様は、サンリオ公式YouTubeアカウントにて、生配信。
サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」を世界最速で試遊体験できるほか、常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」のポチャッコのアイスクリームのシューティングゲームも体験できる。また、ポムポムプリン30周年特別企画として、笑いあり、ハプニングありのドタバタコメディ演劇も。
（2）キッズ会場（「パシフィコ横浜 会議センター メインホール・ホワイエ」）
小学生以下を対象とした「サンリオキッズフェスティバル」を開催。「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージのライブビューイングや、ハッピリーナフレンズをはじめとするステージなども予定。また、当日会場にてプレイ券を購入すると、プレイスクールやゲーム、グリーティングなどのコンテンツを楽しめる。
（3）みなとみらい駅
6月12日〜28日の期間中、みなとみらい駅中央改札付近を特別装飾する。一部自動改札機から出場する際にサンリオキャラクターのボイスが鳴動する特別演出も実施。さらに、5月23日からはオリジナルデザインを施したみなとみらい線Y500系ラッピングトレインを運行、29日からは記念台紙付き一日乗車券（2枚セット）を期間限定で発売。
（4）「ランドマークプラザ」 「MARK IS みなとみらい」
両施設では、6月12日から28日の期間中、対象店舗で数量限定ノベルティ配付、グリーティング、館内装飾など、サンリオキャラクターと触れあえる多彩な企画を予定。さらに、サンリオの新アプリ「Omoide Badge」で施設内のスポットを巡ってデジタルバッジをコンプリートすると、数量限定でアクリルチャームがもらえる特別施策を実施予定で、詳細は6月上旬に各施設公式サイトにて発表。
「ランドマークプラザ」では、ポムポムプリンの30周年を記念して、ポップアップストア、高さ約5メートルのポムポムプリン巨大バルーンの初展示、6月13日にはポムポムプリンのスペシャルステージなども実施する。「MARK IS みなとみらい」では、6月26日〜28日にサンリオピューロランド35周年ポップアップストアを開催、コラボ商品は5月25日に不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」、29日にユニクロ「UTme!」を発売予定。
（5）「クイーンズスクエア横浜」
6月12日〜28日の期間中、エスカレーターを2026年サンリオキャラクター大賞にエントリーした全90キャラクターで特別装飾する。さらに、27日・28日の2日間クイーンズサークルにて、「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」(Nintendo Switch／8Nintendo Switch 2用のパーティゲーム）の世界最速の試遊体験やフォトスポットを展開する。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
フィナーレとなる6月27日・28日の2日間は、パシフィコ横浜をメイン会場に、過去最大となる総勢約30キャラクターによるステージや、「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表を実施。「サンリオフェス2026シティ」として、キャラクター装飾で彩られた、まるで“サンリオキャラクターの街”に入り込んだような会場空間も楽しめる。
あわせて、サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」(Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム)の世界最速試遊、会場限定や先行発売の商品やフードの販売など、さまざまなコンテンツを用意し、過去最大規模のサンリオフェスを開催。また、小学生以下を対象としたキッズ会場では、「サンリオキッズフェスティバル」を同時開催予定。
■詳細
（1）メイン会場（「パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D」）
今年は、2日間で過去最大級となる総勢約30キャラクターがステージに出演のほか、6月28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージを実施予定。そのほか会場では、デジタルコンテンツの体験、会場限定や先行発売の商品・フードメニューの販売をはじめ、「サンリオフェス学園祭」（プリクラやクレーンゲームなど玩具・アミューズメント業界の企業14社出展）のさまざまなコンテンツを用意。なお、6月28日の「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージなどの模様は、サンリオ公式YouTubeアカウントにて、生配信。
サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」を世界最速で試遊体験できるほか、常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」のポチャッコのアイスクリームのシューティングゲームも体験できる。また、ポムポムプリン30周年特別企画として、笑いあり、ハプニングありのドタバタコメディ演劇も。
（2）キッズ会場（「パシフィコ横浜 会議センター メインホール・ホワイエ」）
小学生以下を対象とした「サンリオキッズフェスティバル」を開催。「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージのライブビューイングや、ハッピリーナフレンズをはじめとするステージなども予定。また、当日会場にてプレイ券を購入すると、プレイスクールやゲーム、グリーティングなどのコンテンツを楽しめる。
（3）みなとみらい駅
6月12日〜28日の期間中、みなとみらい駅中央改札付近を特別装飾する。一部自動改札機から出場する際にサンリオキャラクターのボイスが鳴動する特別演出も実施。さらに、5月23日からはオリジナルデザインを施したみなとみらい線Y500系ラッピングトレインを運行、29日からは記念台紙付き一日乗車券（2枚セット）を期間限定で発売。
（4）「ランドマークプラザ」 「MARK IS みなとみらい」
両施設では、6月12日から28日の期間中、対象店舗で数量限定ノベルティ配付、グリーティング、館内装飾など、サンリオキャラクターと触れあえる多彩な企画を予定。さらに、サンリオの新アプリ「Omoide Badge」で施設内のスポットを巡ってデジタルバッジをコンプリートすると、数量限定でアクリルチャームがもらえる特別施策を実施予定で、詳細は6月上旬に各施設公式サイトにて発表。
「ランドマークプラザ」では、ポムポムプリンの30周年を記念して、ポップアップストア、高さ約5メートルのポムポムプリン巨大バルーンの初展示、6月13日にはポムポムプリンのスペシャルステージなども実施する。「MARK IS みなとみらい」では、6月26日〜28日にサンリオピューロランド35周年ポップアップストアを開催、コラボ商品は5月25日に不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」、29日にユニクロ「UTme!」を発売予定。
（5）「クイーンズスクエア横浜」
6月12日〜28日の期間中、エスカレーターを2026年サンリオキャラクター大賞にエントリーした全90キャラクターで特別装飾する。さらに、27日・28日の2日間クイーンズサークルにて、「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」(Nintendo Switch／8Nintendo Switch 2用のパーティゲーム）の世界最速の試遊体験やフォトスポットを展開する。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ