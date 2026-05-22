カニに特徴的な「横歩き」はいつから始まったのか――。

長崎大大学院総合生産科学研究科の河端雄毅准教授（４３）らの研究チームは、カニの横歩きの起源について研究し、約２億年前の共通祖先に由来する可能性が高いことを明らかにした。論文が４月、生命科学分野の国際誌に掲載された。（山崎祥太）

魚が捕食者から逃れるための行動を研究してきた河端准教授らは、２０１７年頃から「横歩きにどんな利点があるのか」とカニの逃避行動について研究。２０年からは横歩きの起源も調べ始めた。

自然の生息環境に近づけた水槽の中でズワイガニやスナガニ、アサヒガニなど計５０種のカニの行動をそれぞれ１０分間撮影して観察し、移動が「横歩き」か「前歩き」かを調べた。多様なカニのデータを集めるため、和歌山県の「すさみ町立エビとカニの水族館」などに協力してもらい、１００個体以上を記録したという。

観察で得られたデータを、祖先からどのように枝分かれして進化してきたかを示した「系統樹」と照らし合わせて分析したところ、約２億年前に共通の祖先が前歩きから横歩きに１度だけ進化し、その後、多くの種に維持されてきたと推定されるとの結論に至った。

約２億年前は、前期ジュラ紀に位置づけられる浅海域が拡大してきた時期で、カニ類が多様化しやすい環境が整っていた可能性があるという。河端准教授は「横歩きは動物界でも非常に珍しい行動。左右に動けることで逃避方向が予測されにくいなどの利点があると考えられる。今後も研究を進め、なぜ横歩きに進化したかを明らかにしたい」と話した。